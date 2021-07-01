В Вооруженных силах РФ началась ревакцинация от коронавируса

Вакцинация личного состава Вооруженных сил началась в ноябре 2020 г. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».