В Вооруженных силах РФ началась ревакцинация от коронавируса
Повторная вакцинация от коронавируса началась в Вооруженных силах России, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны.
«С 1 июля 2021 г. в военно-медицинских организациях Минобороны России организована ревакцинация против новой коронавирусной инфекции военнослужащих всех категорий, уже получивших полный курс вакцинации до 1 января 2021 г.», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»). Также проводится ревакцинация членов семей военнослужащих, федеральных государственных гражданских служащих, гражданского персонала и военных пенсионеров.
В министерстве отметили, что в результате массовой вакцинации в Вооруженных силах сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу.
Вакцинация личного состава Вооруженных сил началась в ноябре 2020 г. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».