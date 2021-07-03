Иностранные болельщики должны покинуть Россию до 12 июля
Иностранцы, прибывшие в Россию на чемпионат Европы по футболу 2020, должны покинуть страну не позднее 12 июля, напомнила пресс-служба МВД.
«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации... иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в качестве зрителей чемпионата, обязаны покинуть территорию Российской Федерации не позднее 12 июля 2021 г. включительно», — говорится в сообщении.
В ведомстве также подчеркнули, что на иностранных болельщиков, въехавших по паспорту болельщика, не распространяется действие указа президента о продлении сроков временного пребывания иностранных граждан из-за коронавируса.