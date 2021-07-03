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Иностранные болельщики должны покинуть Россию до 12 июля

Ведомости

Иностранцы, прибывшие в Россию на чемпионат Европы по футболу 2020, должны покинуть страну не позднее 12 июля, напомнила пресс-служба МВД.

«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации... иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в качестве зрителей чемпионата, обязаны покинуть территорию Российской Федерации не позднее 12 июля 2021 г. включительно», — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что на иностранных болельщиков, въехавших по паспорту болельщика, не распространяется действие указа президента о продлении сроков временного пребывания иностранных граждан из-за коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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