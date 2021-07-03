Иностранные болельщики должны покинуть Россию до 12 июля

«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации... иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в качестве зрителей чемпионата, обязаны покинуть территорию Российской Федерации не позднее 12 июля 2021 г. включительно», — говорится в сообщении.