Москвичи начнут получать SMS об отрицательных результатах ПЦР-тестов со ссылкой на QR-код

29 июня уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов заявил, что выручка кафе и ресторанов Москвы в первый день «бесковидного» режима работы при допуске посетителей с QR-кодами о вакцинации, отрицательном тесте ПЦР или противопоказаниями к прививке упала на 80%. В столичной мэрии сочли эти заявления попыткой «играть с общественным мнением», реальное падение выручки, по данным властей Москвы, оценивается в 15-20%.