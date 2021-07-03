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Москвичи начнут получать SMS об отрицательных результатах ПЦР-тестов со ссылкой на QR-код

Ведомости

В Москве SMS об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус начнут приходить со ссылкой на оформленный QR-код, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем блоге.

«Чтобы сделать получение QR-кодов максимально простым и необременительным, в ближайшие дни мы начнем рассылку sms об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код. А в дальнейшем отработаем технологию рассылки sms с QR-кодами и после завершения вакцинации», — рассказал он.

С 28 июня заведения общественного питания Москвы могут посещать люди либо с пройденной вакцинацией, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней. Наличие «защиты от коронавируса» подтверждается специальным QR-кодом. Аналогичные меры введены также в Подмосковье и некоторых других регионах России.

29 июня уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов заявил, что выручка кафе и ресторанов Москвы в первый день «бесковидного» режима работы при допуске посетителей с QR-кодами о вакцинации, отрицательном тесте ПЦР или противопоказаниями к прививке упала на 80%. В столичной мэрии сочли эти заявления попыткой «играть с общественным мнением», реальное падение выручки, по данным властей Москвы, оценивается в 15-20%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных