Москвичи начнут получать SMS об отрицательных результатах ПЦР-тестов со ссылкой на QR-код
В Москве SMS об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус начнут приходить со ссылкой на оформленный QR-код, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем блоге.
«Чтобы сделать получение QR-кодов максимально простым и необременительным, в ближайшие дни мы начнем рассылку sms об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код. А в дальнейшем отработаем технологию рассылки sms с QR-кодами и после завершения вакцинации», — рассказал он.
С 28 июня заведения общественного питания Москвы могут посещать люди либо с пройденной вакцинацией, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней. Наличие «защиты от коронавируса» подтверждается специальным QR-кодом. Аналогичные меры введены также в Подмосковье и некоторых других регионах России.
29 июня уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов заявил, что выручка кафе и ресторанов Москвы в первый день «бесковидного» режима работы при допуске посетителей с QR-кодами о вакцинации, отрицательном тесте ПЦР или противопоказаниями к прививке упала на 80%. В столичной мэрии сочли эти заявления попыткой «играть с общественным мнением», реальное падение выручки, по данным властей Москвы, оценивается в 15-20%.