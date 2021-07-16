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Российский паспорт можно будет оформить за пять дней с июля 2022 года

Ведомости

Российский паспорт можно будет оформить не более чем за пять рабочих дней с 1 июля 2022 г., такое изменение утвердило правительство.

«С этого момента срок оформления российского паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания», – говорится в сообщении пресс-службы правительства. Сейчас срок оформления паспорта составляет 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней – в остальных случаях.

Премьер-министр Михаил Мишустин также утвердил постановление, согласно которому срок действия подлежащих замене российских паспортов будет продлен до 90 дней. По действующим правилам, когда гражданину исполняется 20 или 45 лет, ему необходимо сразу же поменять паспорт, так как он автоматически становится недействительным. На период оформления ему выдается временное удостоверение личности, которое не позволяет оформить кредит или зарегистрироваться на портале госуслуг, напомнили в правительстве.

Кроме того, с 30 до 90 дней продлевается срок подачи документов для получения паспорта гражданам, достигшим 14 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных