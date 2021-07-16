Российский паспорт можно будет оформить за пять дней с июля 2022 года

Премьер-министр Михаил Мишустин также утвердил постановление, согласно которому срок действия подлежащих замене российских паспортов будет продлен до 90 дней. По действующим правилам, когда гражданину исполняется 20 или 45 лет, ему необходимо сразу же поменять паспорт, так как он автоматически становится недействительным. На период оформления ему выдается временное удостоверение личности, которое не позволяет оформить кредит или зарегистрироваться на портале госуслуг, напомнили в правительстве.