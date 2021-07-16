Российский паспорт можно будет оформить за пять дней с июля 2022 года
Российский паспорт можно будет оформить не более чем за пять рабочих дней с 1 июля 2022 г., такое изменение утвердило правительство.
«С этого момента срок оформления российского паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания», – говорится в сообщении пресс-службы правительства. Сейчас срок оформления паспорта составляет 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней – в остальных случаях.
Премьер-министр Михаил Мишустин также утвердил постановление, согласно которому срок действия подлежащих замене российских паспортов будет продлен до 90 дней. По действующим правилам, когда гражданину исполняется 20 или 45 лет, ему необходимо сразу же поменять паспорт, так как он автоматически становится недействительным. На период оформления ему выдается временное удостоверение личности, которое не позволяет оформить кредит или зарегистрироваться на портале госуслуг, напомнили в правительстве.
Кроме того, с 30 до 90 дней продлевается срок подачи документов для получения паспорта гражданам, достигшим 14 лет.