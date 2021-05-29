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В России вступят в силу скорректированные правила выдачи загранпаспортов с 30 мая

Ведомости

С 30 мая в России вступят в силу скорректированные правила выдачи загранпаспортов, утвержденные приказом МВД от 31 марта, пишет «Парламентская газета».

В соответствии с изменениями, россиянам, проживающим за пределами страны, придется приехать в Россию для получения документа. Сроки оформления загранпаспорта не изменились: при получении документа по месту прописки процедура не должна занимать более месяца, а по месту пребывания – не более трех месяцев.

Как отмечает издание, в связи с поправками к Налоговому Кодексу,  от пошлины за замену утраченного или пришедшего в негодность загранпаспорта освобождаются граждане, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, для остальных размер пошлины составит 2000 руб. за оформление документа старого образца, и 5000 руб. — за нового.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что россияне, проживающие за границей, по-прежнему могут оформить загранпаспорт в дипломатических представительствах России, возвращаться для этого в страну им не нужно.

«Гражданам Российской Федерации, проживающим за пределами Российской Федерации, заграничные паспорта оформляются дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации в иностранных государствах и никаких изменений данного порядка не произошло», — сообщила она.

Изменения в регламенте МВД, которые вступят в силу с 30 мая, позволяют гражданам, проживающим за рубежом и временно прибывшим на территорию Российской Федерации, обратиться за заменой заграничного паспорта в подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД России, пояснила Захарова.

Ранее по теме: В российские COVID-сертификаты внесут данные о загранпаспорте

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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