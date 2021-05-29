В России вступят в силу скорректированные правила выдачи загранпаспортов с 30 мая
С 30 мая в России вступят в силу скорректированные правила выдачи загранпаспортов, утвержденные приказом МВД от 31 марта, пишет «Парламентская газета».
В соответствии с изменениями, россиянам, проживающим за пределами страны, придется приехать в Россию для получения документа. Сроки оформления загранпаспорта не изменились: при получении документа по месту прописки процедура не должна занимать более месяца, а по месту пребывания – не более трех месяцев.
Как отмечает издание, в связи с поправками к Налоговому Кодексу, от пошлины за замену утраченного или пришедшего в негодность загранпаспорта освобождаются граждане, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, для остальных размер пошлины составит 2000 руб. за оформление документа старого образца, и 5000 руб. — за нового.
Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что россияне, проживающие за границей, по-прежнему могут оформить загранпаспорт в дипломатических представительствах России, возвращаться для этого в страну им не нужно.
«Гражданам Российской Федерации, проживающим за пределами Российской Федерации, заграничные паспорта оформляются дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации в иностранных государствах и никаких изменений данного порядка не произошло», — сообщила она.
Изменения в регламенте МВД, которые вступят в силу с 30 мая, позволяют гражданам, проживающим за рубежом и временно прибывшим на территорию Российской Федерации, обратиться за заменой заграничного паспорта в подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД России, пояснила Захарова.