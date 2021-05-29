В России вступят в силу скорректированные правила выдачи загранпаспортов с 30 мая

В соответствии с изменениями, россиянам, проживающим за пределами страны, придется приехать в Россию для получения документа. Сроки оформления загранпаспорта не изменились: при получении документа по месту прописки процедура не должна занимать более месяца, а по месту пребывания – не более трех месяцев.