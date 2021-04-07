В российские COVID-сертификаты внесут данные о загранпаспорте

В конце февраля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран Евросоюза согласились с необходимостью ввести электронные сертификаты для тех, кто получил прививку от коронавируса. Они дадут возможность путешествовать между странами сообщества. По словам Меркель, на проработку вопроса уйдет до трех месяцев. С предложением ввести «ковидные паспорта» к ЕС обратился до этого канцлер Австрии Себастьян Курц. Еврокомиссия намерена предоставить проект сертификатов 17 марта.