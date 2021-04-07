В российские COVID-сертификаты внесут данные о загранпаспорте
«Сертификат вакцинированного в формате qr-кода будет сформирован с указанием сведений загранпаспорта в том случае, если данные заграничного паспорта указаны пользователем в личном кабинете на портале Госуслуг», — сказал Качанов, уточнив, что в период тестирования нового сервиса в сертификате использовались данные российского паспорта. Сертификаты будут автоматически обновлены после завершения тестирования.
Замминистра также отметил, что «правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются с тем, чтобы россияне могли использовать сертификаты с портала Госуслуг для поездок за границу».
Аэропорт «Домодедово» первым в России начал выдавать сертификаты о вакцинации от коронавируса международного образца. Медико-санитарная часть аэропорта выдает специальное заключение пассажирам, у которых есть сертификат о вакцинации на русском языке.
В конце февраля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран Евросоюза согласились с необходимостью ввести электронные сертификаты для тех, кто получил прививку от коронавируса. Они дадут возможность путешествовать между странами сообщества. По словам Меркель, на проработку вопроса уйдет до трех месяцев. С предложением ввести «ковидные паспорта» к ЕС обратился до этого канцлер Австрии Себастьян Курц. Еврокомиссия намерена предоставить проект сертификатов 17 марта.