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В российские COVID-сертификаты внесут данные о загранпаспорте

Ведомости

На портале Госуслуг появилась услуга по автоматическому формированию сертификатов о вакцинации от COVID-19 на английском языке, сообщает РБК со ссылкой на слова замглавы Минцифры Олега Качанова. В сертификат можно будет добавить данные загранпаспорта в случае, если они указаны в личном кабинете.

«Сертификат вакцинированного в формате qr-кода будет сформирован с указанием сведений загранпаспорта в том случае, если данные заграничного паспорта указаны пользователем в личном кабинете на портале Госуслуг», — сказал Качанов, уточнив, что в период тестирования нового сервиса в сертификате использовались данные российского паспорта. Сертификаты будут автоматически обновлены после завершения тестирования.

Замминистра также отметил, что «правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются с тем, чтобы россияне могли использовать сертификаты с портала Госуслуг для поездок за границу».

Аэропорт «Домодедово» первым в России начал выдавать сертификаты о вакцинации от коронавируса международного образца. Медико-санитарная часть аэропорта выдает специальное заключение пассажирам, у которых есть сертификат о вакцинации на русском языке.

В конце февраля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран Евросоюза согласились с необходимостью ввести электронные сертификаты для тех, кто получил прививку от коронавируса. Они дадут возможность путешествовать между странами сообщества. По словам Меркель, на проработку вопроса уйдет до трех месяцев. С предложением ввести «ковидные паспорта» к ЕС обратился до этого канцлер Австрии Себастьян Курц. Еврокомиссия намерена предоставить проект сертификатов 17 марта.

Ранее по теме: Аэропорт «Домодедово» начал выдавать сертификаты о вакцинации от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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