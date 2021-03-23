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Аэропорт «Домодедово» начал выдавать сертификаты о вакцинации от коронавируса

Ведомости

Аэропорт «Домодедово» первым в России начал выдавать сертификаты о вакцинации от коронавируса международного образца, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Московский аэропорт "Домодедово" первым среди аэропортов России начал выдавать сертификаты международного образца о вакцинации от COVID-19», — говорится в сообщении.

Медико-санитарная часть аэропорта выдает специальное заключение пассажирам, у которых есть сертификат о вакцинации на русском языке, рассказали в «Домодедово». Такой документ нужен для выезда за границу, отметили в аэропорту. При этом полный список документов для посещения отдельных стран нужно уточнять у авиаперевозчика.

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. Препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных