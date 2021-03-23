Аэропорт «Домодедово» начал выдавать сертификаты о вакцинации от коронавируса
Аэропорт «Домодедово» первым в России начал выдавать сертификаты о вакцинации от коронавируса международного образца, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
«Московский аэропорт "Домодедово" первым среди аэропортов России начал выдавать сертификаты международного образца о вакцинации от COVID-19», — говорится в сообщении.
Медико-санитарная часть аэропорта выдает специальное заключение пассажирам, у которых есть сертификат о вакцинации на русском языке, рассказали в «Домодедово». Такой документ нужен для выезда за границу, отметили в аэропорту. При этом полный список документов для посещения отдельных стран нужно уточнять у авиаперевозчика.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. Препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе 2021 г.