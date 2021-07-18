В МВД сообщили о проработке вопроса о внедрении экспресс-тестов на алкоголь для водителей

Черников в ноябре 2020 г. говорил, что инспекторы ГИБДД получат приборы для быстрого выявления алкоголя и наркотиков в организме водителей. Индикатор, который определяет наличие наркотиков, показывает результат через 15 секунд. В конце июля 2020 г. стало известно о планах Минпромторга до конца года разработать концепцию массовой установки на серийные модели автомобилей алкозамков — приборов блокировки зажигания, которые будут реагировать на пары алкоголя, писал «Коммерсантъ».