В МВД сообщили о проработке вопроса о внедрении экспресс-тестов на алкоголь для водителей
Вопрос внедрения экспресс-тестов на алкоголь для водителей сейчас прорабатывается, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
«В настоящее время в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги" прорабатывается вопрос применения средств индикации паров алкоголя, так называемых экспресс-тестов», — говорится в сообщении.
В МВД пояснили, что внедрение экспресс-тестов позволит исключить субъективизм сотрудников полиции и предотвратить конфликтные ситуации. В случае отказа от прохождения теста или несогласия с его результатами водитель будет отправляться на медицинское освидетельствование.
Ранее глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что в 2022 г. сотрудники ведомства получат средство для моментального выявления водителей с признаками опьянения.
Черников в ноябре 2020 г. говорил, что инспекторы ГИБДД получат приборы для быстрого выявления алкоголя и наркотиков в организме водителей. Индикатор, который определяет наличие наркотиков, показывает результат через 15 секунд. В конце июля 2020 г. стало известно о планах Минпромторга до конца года разработать концепцию массовой установки на серийные модели автомобилей алкозамков — приборов блокировки зажигания, которые будут реагировать на пары алкоголя, писал «Коммерсантъ».
По данным МВД, 2020 г. в России было выявлено более 550 тыс. пьяных водителей. В отношении 68 тыс. автомобилистов были возбуждены уголовные дела. Число водителей в состоянии наркотического опьянения в 2020 году выросло на 5% по сравнению с 2019 г. и составило около 22 тыс.