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В МВД сообщили о проработке вопроса о внедрении экспресс-тестов на алкоголь для водителей

Ведомости

Вопрос внедрения экспресс-тестов на алкоголь для водителей сейчас прорабатывается, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

«В настоящее время в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги" прорабатывается вопрос применения средств индикации паров алкоголя, так называемых экспресс-тестов», — говорится в сообщении.

В МВД пояснили, что внедрение экспресс-тестов позволит исключить субъективизм сотрудников полиции и предотвратить конфликтные ситуации. В случае отказа от прохождения теста или несогласия с его результатами водитель будет отправляться на медицинское освидетельствование.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что в 2022 г. сотрудники ведомства получат средство для моментального выявления водителей с признаками опьянения.

Черников в ноябре 2020 г. говорил, что инспекторы ГИБДД получат приборы для быстрого выявления алкоголя и наркотиков в организме водителей. Индикатор, который определяет наличие наркотиков, показывает результат через 15 секунд. В конце июля 2020 г. стало известно о планах Минпромторга до конца года разработать концепцию массовой установки на серийные модели автомобилей алкозамков — приборов блокировки зажигания, которые будут реагировать на пары алкоголя, писал «Коммерсантъ».

По данным МВД, 2020 г. в России было выявлено более 550 тыс. пьяных водителей. В отношении 68 тыс. автомобилистов были возбуждены уголовные дела. Число водителей в состоянии наркотического опьянения в 2020 году выросло на 5% по сравнению с 2019 г. и составило около 22 тыс.

Ранее по теме: В МВД назвали условия повышения лимита скорости до 150 км/ч

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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