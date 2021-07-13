В МВД назвали условия повышения лимита скорости до 150 км/ч

В свою очередь жители Москвы предложили снизить скорость движения на московских дорогах. Москвичи в основном предлагали установить разрешенную скорость 40-50 км/ч на центральных улицах и дорогах вблизи школ, детских садов и жилых домов. Часть жителей города выступили за повышение лимита.