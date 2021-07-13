В МВД назвали условия повышения лимита скорости до 150 км/ч
Увеличение лимита скорости до 150 км/ч на некоторых участках трасс возможно по решению собственника дорог и при безопасных дорожных условиях, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
«По решению собственников или владельцев автомобильных дорог может разрешаться повышение скорости на участках дорог для отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью», — сообщили в министерстве.
Ранее руководитель ГИБДД Михаил Черников сообщил, что ведомство рассматривает повышение лимита скорости на тех участках дорог, где это будет безопасно.
В свою очередь жители Москвы предложили снизить скорость движения на московских дорогах. Москвичи в основном предлагали установить разрешенную скорость 40-50 км/ч на центральных улицах и дорогах вблизи школ, детских садов и жилых домов. Часть жителей города выступили за повышение лимита.