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В МВД назвали условия повышения лимита скорости до 150 км/ч

Ведомости

Увеличение лимита скорости до 150 км/ч на некоторых участках трасс возможно по решению собственника дорог и при безопасных дорожных условиях, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

«По решению собственников или владельцев автомобильных дорог может разрешаться повышение скорости на участках дорог для отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью», — сообщили в министерстве.

Ранее руководитель ГИБДД Михаил Черников сообщил, что ведомство рассматривает повышение лимита скорости на тех участках дорог, где это будет безопасно.

В свою очередь жители Москвы предложили снизить скорость движения на московских дорогах. Москвичи в основном предлагали установить разрешенную скорость 40-50 км/ч на центральных улицах и дорогах вблизи школ, детских садов и жилых домов. Часть жителей города выступили за повышение лимита.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных