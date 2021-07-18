Росстат зафиксировал рост смертности от наркотиков на фоне пандемии

Ранее РБК со ссылкой на Росстат сообщал, что на фоне пандемии в России также выросла смертность от алкоголя: с 47 727 человек в 2019 г. до 50 435 в 2020 г. Кроме того, ведомство сообщило о росте на 20% числа смертей, связанных с психическими расстройствами, всего таких случаев в 2020 г. – 24 159.