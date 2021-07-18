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Росстат зафиксировал рост смертности от наркотиков на фоне пандемии

Ведомости

Смертность в России от причин, связанных с употреблением наркотиков, выросла на 60% в 2020 г., сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

Если в допандемийном 2019 г. от таких причин умерли 4569 человек, то в 2020 г. – 7316 человек. При этом в 2016-2018 гг. смертность от наркотиков составляла порядка 4400—4800 человек ежегодно.

Ведомство, отмечает издание, сгруппировало данные по 300 кодам краткой российской номенклатуры причин смерти, впервые указав среди них коронавирусную инфекцию, от которой за год умер 144 691 гражданин страны. С коронавирусом связан и зафиксированный рост на 11,6% в 2020 г. смертности от болезней системы кровообращения, пневмонии (в 2,4 раза), болезней нервной (на 20,9%) и эндокринной систем (на 25%).

Ранее РБК со ссылкой на Росстат сообщал, что на фоне пандемии в России также выросла смертность от алкоголя: с 47 727 человек в 2019 г. до 50 435 в 2020 г. Кроме того, ведомство сообщило о росте на 20% числа смертей, связанных с психическими расстройствами, всего таких случаев в 2020 г. – 24 159.

Ранее по теме: В России в 2020 году выросла смертность от алкоголя

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных