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В России в 2020 году выросла смертность от алкоголя

Ведомости

В России число смертей от причин, связанных с употреблением алкоголя, выросло с 47 727 в 2019 г. до 50 435 в 2020 г., сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что в 2019 г. было зафиксировано снижение смертности от алкоголя на 2% по сравнению с 2018 г. Кроме того, Росстат сообщил о росте на 20% числа смертей, связанных с психическими расстройствами, всего таких случаев в 2020 г. – 24 159.

В мае 2020 г. министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что россияне во время режима самоизоляции из-за распространения коронавируса стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем. Он также предложил поднять возраст продажи алкоголя до 21 года. «Путь к сокращению смертности, заболеваемости – именно путь сокращения потребления алкоголя», — отмечал тогда министр.

Ранее по теме: Минздрав сообщил о росте смертности трудоспособного населения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных