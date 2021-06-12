В России в 2020 году выросла смертность от алкоголя
Отмечается, что в 2019 г. было зафиксировано снижение смертности от алкоголя на 2% по сравнению с 2018 г. Кроме того, Росстат сообщил о росте на 20% числа смертей, связанных с психическими расстройствами, всего таких случаев в 2020 г. – 24 159.
В мае 2020 г. министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что россияне во время режима самоизоляции из-за распространения коронавируса стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем. Он также предложил поднять возраст продажи алкоголя до 21 года. «Путь к сокращению смертности, заболеваемости – именно путь сокращения потребления алкоголя», — отмечал тогда министр.