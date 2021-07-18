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Треть россиян против идеи о четырехдневной рабочей неделе

Ведомости

Более трети россиян (34%) не поддержали идею ввести четырехдневную рабочую неделю, опасаясь, что их доходы в этом случае снизятся. Такие результаты следуют из исследования сервиса Superjob.

«Идею введения 4-дневной рабочей недели сегодня поддерживают 44% экономически активных россиян. Против выступают 34% опрошенных, их основной довод — вероятное падение доходов», — отметили авторы исследования.

При этом 63% опрошенных выразили уверенность в том, что смогли бы за четыре рабочих дня выполнить тот же объем работы, что и за пять. Почти четверть россиян (24%) заявили, что четырех дней для выполнения всех задач им не хватит. Чаще всего идею введения четырехдневки поддерживают молодые россияне до 34 лет (52%) и женщины (48%, у мужчин — лишь 40%).

Большинство российских работодателей (76%) возможность перехода со стандартной рабочей недели даже не обсуждали, еще 12% — думали, но сочли такой переход недопустимым. В 5% компаний допустили возможность перехода на четырехдневку.

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, что более половины россиян (58%) этим летом хотели бы работать четыре дня в неделю, передавали «РИА Новости». О том, что четырехдневка позитивно скажется и на атмосфере команды, заявили 73% опрошенных. 23% считают, что она не окажет влияния на отношения в коллективе, а 4% опрошенных заявили о негативном влиянии.

Ранее британский центр Autonomy опубликовал результаты исследования, где сообщил, что два масштабных эксперимента по внедрению четырехдневной рабочей недели без снижения зарплаты, прошедших в период с 2015 по 2019 г. в Исландии, закончились «ошеломляющим успехом». Так, уровень стресса работников снизился, а производительность сохранилась на прежнем уровне или даже возросла. Кроме того, мужчины в семьях стали больше брать на себя домашних обязанностей, что, по мнению авторов доклада, положительно сказывается на гендерном равенстве.

Ранее по теме: Более половины россиян заявили о желании работать в четырехдневку летом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных