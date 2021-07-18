Треть россиян против идеи о четырехдневной рабочей неделе
Более трети россиян (34%) не поддержали идею ввести четырехдневную рабочую неделю, опасаясь, что их доходы в этом случае снизятся. Такие результаты следуют из исследования сервиса Superjob.
«Идею введения 4-дневной рабочей недели сегодня поддерживают 44% экономически активных россиян. Против выступают 34% опрошенных, их основной довод — вероятное падение доходов», — отметили авторы исследования.
При этом 63% опрошенных выразили уверенность в том, что смогли бы за четыре рабочих дня выполнить тот же объем работы, что и за пять. Почти четверть россиян (24%) заявили, что четырех дней для выполнения всех задач им не хватит. Чаще всего идею введения четырехдневки поддерживают молодые россияне до 34 лет (52%) и женщины (48%, у мужчин — лишь 40%).
Большинство российских работодателей (76%) возможность перехода со стандартной рабочей недели даже не обсуждали, еще 12% — думали, но сочли такой переход недопустимым. В 5% компаний допустили возможность перехода на четырехдневку.
Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, что более половины россиян (58%) этим летом хотели бы работать четыре дня в неделю, передавали «РИА Новости». О том, что четырехдневка позитивно скажется и на атмосфере команды, заявили 73% опрошенных. 23% считают, что она не окажет влияния на отношения в коллективе, а 4% опрошенных заявили о негативном влиянии.
Ранее британский центр Autonomy опубликовал результаты исследования, где сообщил, что два масштабных эксперимента по внедрению четырехдневной рабочей недели без снижения зарплаты, прошедших в период с 2015 по 2019 г. в Исландии, закончились «ошеломляющим успехом». Так, уровень стресса работников снизился, а производительность сохранилась на прежнем уровне или даже возросла. Кроме того, мужчины в семьях стали больше брать на себя домашних обязанностей, что, по мнению авторов доклада, положительно сказывается на гендерном равенстве.