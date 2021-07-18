Треть россиян против идеи о четырехдневной рабочей неделе

При этом 63% опрошенных выразили уверенность в том, что смогли бы за четыре рабочих дня выполнить тот же объем работы, что и за пять. Почти четверть россиян (24%) заявили, что четырех дней для выполнения всех задач им не хватит. Чаще всего идею введения четырехдневки поддерживают молодые россияне до 34 лет (52%) и женщины (48%, у мужчин — лишь 40%).