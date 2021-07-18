В России за сутки выявили 25 018 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 25 018 человек, следует из статистики оперштаба на 18 июля. Умерли 764 пациента с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 958 133. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 148 419 человек.
Вчера, 17 июля, оперштаб сообщил о 25 116 новых случаях COVID-19. Умерли 787 человек. За сутки в России полностью выздоровели 18 886 человек. Общее число выздоровевших возросло до 5 341 231.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 4357 человек, выздоровели 7283 гражданина, умерли 106 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 463 135 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Подмосковье (+2554), Санкт-Петербург (+1941), Нижегородская область (+533) и Красноярский край (+505).
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 190 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,08 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 34 млн случаев, Индии (свыше 31,1 млн) и Бразилии (более 19,3 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., в гражданский оборот также поступила и однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».