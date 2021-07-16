Кафе и клубы Москвы проверят на соблюдение санитарных мер после отмены QR-кодов
В общепите и ночных клубах Москвы после отмены обязательных QR-кодов пройдут проверки соблюдения санитарных мер. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава департамента торговли и услуг столичной мэрии Алексей Немерюк.
«С понедельника, когда QR-коды уже не станут обязательными в кафе и ресторанах, все требования главных санитарных врачей России и Москвы будут соблюдаться в таком же формате. Это касается и ночных заведений, и клубов. Проверки также будут проводиться на регулярной основе», — сказал Немерюк.
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 19 июля для жителей столицы отменяется требование по наличию QR-кодов, которые подтверждают факт прохождения вакцинации от COVID-19, ПЦР-теста или перенесения коронавируса в течение полугода. При этом заведения, желающие сохранить данное условие, могут сделать это по собственной инициативе.
Кроме того, по указу Собянина общепит может возобновить работу в ночное время. Жители столицы смогут вновь посещать бары, ночные клубы и караоке. Ранее в городе действовали требования, запрещающие работу заведений в период с 23.00 до 6.00. Решение о смягчении коронавирусных ограничений столичные власти приняли на фоне улучшения эпидемической обстановки (падения числа новых случаев, госпитализаций и заполненности стационаров) и успехов в вакцинации горожан (полностью привиты 2 млн, первую дозу получили 3,8 млн москвичей).
По данным оперштаба, за последние сутки в Москве выявили 5382 новых случая коронавируса. При этом 19 июня показатель стал рекордным за все время пандемии — 9120. 22 июня, когда Собянин объявил о введении системы QR-кодов, он составил 6555.