Кафе и клубы Москвы проверят на соблюдение санитарных мер после отмены QR-кодов

«С понедельника, когда QR-коды уже не станут обязательными в кафе и ресторанах, все требования главных санитарных врачей России и Москвы будут соблюдаться в таком же формате. Это касается и ночных заведений, и клубов. Проверки также будут проводиться на регулярной основе», — сказал Немерюк.