В Кремле положительно оценили решение Собянина об отмене QR-кодов
Решение мэра Москвы Сергея Собянина о смягчении антиковидных мер является примером эффективности и гибкости власти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это хороший пример эффективности и гибкости в реализации особых полномочий в рамках пандемии», — сказал представитель Кремля агентству ТАСС.
Ранее сегодня Собянин объявил, что с 19 июля для жителей столицы отменяется требование по наличию QR-кодов, которые подтверждают факт прохождения вакцинации от COVID-19, ПЦР-теста или перенесения коронавируса в течение полугода. При этом заведения, желающие сохранить данное условие, могут сделать это по собственной инициативе.
Кроме того, по указу Собянина общепит может возобновить работу в ночное время. Жители столицы смогут вновь посещать бары, ночные клубы и караоке. Ранее в городе действовали требования, запрещающие работу заведений в период с 23:00 до 6:00.
Решение о смягчении антиковидных мер власти Москвы приняли на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в течение четырех недель, пояснил Собянин. Так, по его словам, показатель ежедневного прироста зараженных коронавирусом снизился почти вдвое, а количество госпитализаций сократилось на треть. При этом глава города подчеркнул, что ситуация все еще остается сложной.
По данным оперштаба, за последние сутки в Москве выявили 5382 новых случая коронавируса. При этом 19 июня показатель стал рекордным за все время пандемии — 9120. 22 июня, когда Собянин объявил о введении системы QR-кодов, он составил 6555. В целом COVID-19 подтвердился более чем у 1,4 млн москвичей. Скончались 24,2 тыс. пациентов.