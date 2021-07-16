В Кремле положительно оценили решение Собянина об отмене QR-кодов

По данным оперштаба, за последние сутки в Москве выявили 5382 новых случая коронавируса. При этом 19 июня показатель стал рекордным за все время пандемии — 9120. 22 июня, когда Собянин объявил о введении системы QR-кодов, он составил 6555. В целом COVID-19 подтвердился более чем у 1,4 млн москвичей. Скончались 24,2 тыс. пациентов.