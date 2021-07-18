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Мишустин подписал распоряжение о выделении более 200 млрд рублей на выплаты школьникам

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 204 млрд руб. на единовременную выплату 10 000 руб. семьям с детьми от 6 до 18 лет, сообщила пресс-служба правительства. 

«Родители начнут получать выплаты уже с середины августа. Так, чтобы они спокойно могли купить своим детям всё необходимое для школы», — сказал премьер на заседании правительства 15 июля.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 000 руб. семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Для получения выплаты дети должны иметь российское гражданство и достигнуть шести лет не позднее 1 сентября 2021 г. Деньги выплатят на каждого ребенка.

На прошлой неделе в «Сбере» предупредили о том, что после начала выплат может произойти всплеск случаев мошенничества.

Ранее по теме: «Сбер» предупредил о мошенничествах с выплатами на школьников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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