Мишустин подписал распоряжение о выделении более 200 млрд рублей на выплаты школьникам
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 204 млрд руб. на единовременную выплату 10 000 руб. семьям с детьми от 6 до 18 лет, сообщила пресс-служба правительства.
«Родители начнут получать выплаты уже с середины августа. Так, чтобы они спокойно могли купить своим детям всё необходимое для школы», — сказал премьер на заседании правительства 15 июля.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 000 руб. семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Для получения выплаты дети должны иметь российское гражданство и достигнуть шести лет не позднее 1 сентября 2021 г. Деньги выплатят на каждого ребенка.
На прошлой неделе в «Сбере» предупредили о том, что после начала выплат может произойти всплеск случаев мошенничества.