«Сбер» предупредил о мошенничествах с выплатами на школьников

В прошлом году Путин объявил о выплатах по 10 000 руб. семьям с детьми в возрасте от 3 до 15 лет. После этого в интернете появились десятки мошеннических сайтов, предлагающих зарегистрироваться для выплат пособий на детей. Некоторые из них были нацелены на кражу персональных данных или логина и пароля для входа на официальный портал госуслуг, другие — для мошенничества с выплатами.