«Сбер» предупредил о мошенничествах с выплатами на школьников
Всплеск случаев мошенничества может произойти в России после того, как государство начнет выплачивать семьям с детьми школьного возраста по 10 000 руб., сообщила журналистам в ходе пресс-встречи директор дивизиона «Забота о клиентах» Сбербанка Елена Левина.
«Безусловно, есть такой паттерн у мошенников, что любые льготные выплаты от государства мошенники пытаются перевернуть и использовать эти темы. Возможно, будет всплеск. Но мы постараемся отработать все максимально четко и понятно», — сказала она. Левина отметила, что теперь Сбербанк готов к массовым звонкам клиентов, желающих получить консультации по данным выплатам. В предыдущий раз поток обращений был неожиданным для кредитной организации.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что семьи с детьми, рожденными в период с 3 июля 2003 г. по 31 августа 2015 г., получат единовременные выплаты в 10 000 руб. Подать заявку на выплату средств можно до 1 ноября. Первые деньги начнут приходить людям на карты с 16 августа.
В прошлом году Путин объявил о выплатах по 10 000 руб. семьям с детьми в возрасте от 3 до 15 лет. После этого в интернете появились десятки мошеннических сайтов, предлагающих зарегистрироваться для выплат пособий на детей. Некоторые из них были нацелены на кражу персональных данных или логина и пароля для входа на официальный портал госуслуг, другие — для мошенничества с выплатами.