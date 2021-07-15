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«Сбер» предупредил о мошенничествах с выплатами на школьников

Ведомости

Всплеск случаев мошенничества может произойти в России после того, как государство начнет выплачивать семьям с детьми школьного возраста по 10 000 руб., сообщила журналистам в ходе пресс-встречи директор дивизиона «Забота о клиентах» Сбербанка Елена Левина.

«Безусловно, есть такой паттерн у мошенников, что любые льготные выплаты от государства мошенники пытаются перевернуть и использовать эти темы. Возможно, будет всплеск. Но мы постараемся отработать все максимально четко и понятно», — сказала она. Левина отметила, что теперь Сбербанк готов к массовым звонкам клиентов, желающих получить консультации по данным выплатам. В предыдущий раз поток обращений был неожиданным для кредитной организации.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что семьи с детьми, рожденными в период с 3 июля 2003 г. по 31 августа 2015 г., получат единовременные выплаты в 10 000 руб. Подать заявку на выплату средств можно до 1 ноября. Первые деньги начнут приходить людям на карты с 16 августа.

В прошлом году Путин объявил о выплатах по 10 000 руб. семьям с детьми в возрасте от 3 до 15 лет. После этого в интернете появились десятки мошеннических сайтов, предлагающих зарегистрироваться для выплат пособий на детей. Некоторые из них были нацелены на кражу персональных данных или логина и пароля для входа на официальный портал госуслуг, другие — для мошенничества с выплатами.

Ранее по теме: Минтруд разъяснил порядок получения выплат на школьников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных