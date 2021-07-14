Минтруд разъяснил порядок получения выплат на школьников
Получить единовременную выплату на детей школьного возраста можно будет безналичным способом на любую карту, говорится в сообщении пресс-службы Министерства труда и социальной защиты.
«Только безналично, на карту любой платежной системы. Поскольку выплата — единовременная, для ее получения не требуется заводить карту платежной системы МИР», — заявили в ведомстве.
Выплату в размере 10 000 руб. могут получить семьи с детьми, рожденными в период с 3 июля 2003 г. по 31 августа 2015 г. включительно. Если несовершеннолетний подходит под это описание, но еще не ходит в школу или уже окончил ее, его семья также имеет право получить средства.
Подать заявление на получение денег можно до 1 ноября этого года на портале Госуслуг, через клиентскую службу Пенсионного фонда России (ПФР) или придя в отделение ПФР с необходимыми документами — паспортом, свидетельством о рождении ребенка, СНИЛС родителя и несовершеннолетнего. Первые выплаты начнут приходить гражданам с 16 августа.