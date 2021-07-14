Большинство семей получат выплату на школьников 16 августа
Единовременную выплату семьям с детьми-школьниками начнут перечислять 16 августа, большинство семей получат деньги в этот день, сообщил глава Минтруда Антон Котяков через пресс-службу.
«По поручению президента выплаты начнутся в середине августа, чтобы семьи успели подготовить детей к школе. Старт платежей намечен на 16 августа. Большинство семей получат средства именно в этот день», — сообщил Котяков.
Родители школьников могут подать заявление на выплату с 15 июля до конца октября. В личном кабинете на портале госуслуг многие уже получили предзаполненное заявление, нужно будет только проверить правильность данных.
Согласно указу президента России Владимира Путина, выплату смогут получить родители детей, которым исполняется шесть лет не позднее 1 сентября этого года или которым еще нет 18 лет. Также выплату могут получить люди с инвалидностью в возрасте 18-23 лет, если они продолжают учиться по общеобразовательным программам.