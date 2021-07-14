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Большинство семей получат выплату на школьников 16 августа

Ведомости

Единовременную выплату семьям с детьми-школьниками начнут перечислять 16 августа, большинство семей получат деньги в этот день, сообщил глава Минтруда Антон Котяков через пресс-службу.

«По поручению президента выплаты начнутся в середине августа, чтобы семьи успели подготовить детей к школе. Старт платежей намечен на 16 августа. Большинство семей получат средства именно в этот день», — сообщил Котяков.

Родители школьников могут подать заявление на выплату с 15 июля до конца октября. В личном кабинете на портале госуслуг многие уже получили предзаполненное заявление, нужно будет только проверить правильность данных.

Согласно указу президента России Владимира Путина, выплату смогут получить родители детей, которым исполняется шесть лет не позднее 1 сентября этого года или которым еще нет 18 лет. Также выплату могут получить люди с инвалидностью в возрасте 18-23 лет, если они продолжают учиться по общеобразовательным программам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных