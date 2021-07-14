Большинство семей получат выплату на школьников 16 августа

Согласно указу президента России Владимира Путина, выплату смогут получить родители детей, которым исполняется шесть лет не позднее 1 сентября этого года или которым еще нет 18 лет. Также выплату могут получить люди с инвалидностью в возрасте 18-23 лет, если они продолжают учиться по общеобразовательным программам.