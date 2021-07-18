МЧС предложило разрешить сжигать на дачах сухую траву в 15 м от построек
В МЧС предложили смягчить правила разведения костров на садовых участках, разрешив сжигать сухую траву и ветки на расстоянии не менее 15 м от ближайших построек. С соответствующим проектом постановления правительства ознакомился ТАСС.
Документ предлагает включить в правила противопожарного режима абазц: «При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 м до зданий, сооружений и иных построек».
В соответствии с действующими правилами, вступившими в силу с 1 января этого года, место использования открытого огня должно находиться на расстоянии не менее 50 м от построек и сооружений, 100 м – от хвойных деревьев, и 30 м – от лиственного леса или групп лиственных деревьев.