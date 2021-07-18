МЧС предложило разрешить сжигать на дачах сухую траву в 15 м от построек

В соответствии с действующими правилами, вступившими в силу с 1 января этого года, место использования открытого огня должно находиться на расстоянии не менее 50 м от построек и сооружений, 100 м – от хвойных деревьев, и 30 м – от лиственного леса или групп лиственных деревьев.