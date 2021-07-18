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МЧС предложило разрешить сжигать на дачах сухую траву в 15 м от построек

Ведомости

В МЧС предложили смягчить правила разведения костров на садовых участках, разрешив сжигать сухую траву и ветки на расстоянии не менее 15 м от ближайших построек. С соответствующим проектом постановления правительства ознакомился ТАСС.

Документ предлагает включить в правила противопожарного режима абазц: «При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 м до зданий, сооружений и иных построек».

В соответствии с действующими правилами, вступившими в силу с 1 января этого года, место использования открытого огня должно находиться на расстоянии не менее 50 м от построек и сооружений, 100 м – от хвойных деревьев, и 30 м – от лиственного леса или групп лиственных деревьев.

Ранее по теме: В России изменились правила разведения костров на дачах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных