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Второй ребенок скончался после ДТП в Москве

Ведомости

В субботу вечером скончался второй ребенок в результате ДТП, произошедшего на улице Авиаторов на юго-западе Москвы, сообщила столичная Госавтоинспекция. 

«Второй малыш, попавший в ДТП на улице Авиаторов, скончался в больнице. Уточнение: малышу было три года», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла в пятницу, 18-летняя девушка, находившаяся за рулем автомобиля Mazda, совершила наезд на группу из двух взрослых с тремя детьми, когда те переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пятилетний ребенок с переломом основания черепа был доставлен на вертолете в больницу, в ночь на субботу он скончался, сообщали в ГАИ. У трехлетнего ребенка, о смерти которого стало известно накануне, ранее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В больнице в данный момент находится девятимесячный ребенок, который в момент ДТП находился в коляске.

В субботу Никулинский районный суд отправил под домашний арест девушку, находившуюся за рулем автомобиля, против нее следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Сегодня депутат Госдумы Александр Хинштейн пообещал, что обратится в прокуратуру с просьбой обжаловать выбранную судом меру пресечения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных