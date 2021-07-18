Второй ребенок скончался после ДТП в Москве

Трагедия произошла в пятницу, 18-летняя девушка, находившаяся за рулем автомобиля Mazda, совершила наезд на группу из двух взрослых с тремя детьми, когда те переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пятилетний ребенок с переломом основания черепа был доставлен на вертолете в больницу, в ночь на субботу он скончался, сообщали в ГАИ. У трехлетнего ребенка, о смерти которого стало известно накануне, ранее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В больнице в данный момент находится девятимесячный ребенок, который в момент ДТП находился в коляске.