Второй ребенок скончался после ДТП в Москве
В субботу вечером скончался второй ребенок в результате ДТП, произошедшего на улице Авиаторов на юго-западе Москвы, сообщила столичная Госавтоинспекция.
«Второй малыш, попавший в ДТП на улице Авиаторов, скончался в больнице. Уточнение: малышу было три года», — говорится в сообщении.
Трагедия произошла в пятницу, 18-летняя девушка, находившаяся за рулем автомобиля Mazda, совершила наезд на группу из двух взрослых с тремя детьми, когда те переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пятилетний ребенок с переломом основания черепа был доставлен на вертолете в больницу, в ночь на субботу он скончался, сообщали в ГАИ. У трехлетнего ребенка, о смерти которого стало известно накануне, ранее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В больнице в данный момент находится девятимесячный ребенок, который в момент ДТП находился в коляске.
В субботу Никулинский районный суд отправил под домашний арест девушку, находившуюся за рулем автомобиля, против нее следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Сегодня депутат Госдумы Александр Хинштейн пообещал, что обратится в прокуратуру с просьбой обжаловать выбранную судом меру пресечения.