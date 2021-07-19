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В Госдуме предложили ввести выплату для пенсионеров за прививку от коронавируса

Ведомости

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести пособие для пенсионеров за прививку от коронавируса, сообщил RT со ссылкой на копию письма депутата министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

Власов отметил, что власти некоторых регионов вводят материальные стимулы для вакцинации пожилых людей, однако нет единой федеральной выплаты. «В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 000 рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19», — добавил депутат. По его мнению, выплата может стать значительной мерой поддержки и стимулом для пенсионеров вакцинироваться.

Первой о запуске программы стимулирования вакцинации пожилых граждан объявили власти Москвы. С 27 апреля в столице запустили программу «Миллион призов», в рамках которой пенсионеры получали сертификаты на 1000 руб. Сертификатами можно было расплачиваться в магазинах, аптеках и ресторанах партнеров акции. Власти Магаданской области в конце апреля сообщили, что будут выплачивать по 1000 руб. людям старше 60 лет и людям из групп риска за прививку от коронавируса. В Курской области людям старше 65 лет выплачивают по 3000 руб. за вакцинацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных