В Госдуме предложили ввести выплату для пенсионеров за прививку от коронавируса

Первой о запуске программы стимулирования вакцинации пожилых граждан объявили власти Москвы. С 27 апреля в столице запустили программу «Миллион призов», в рамках которой пенсионеры получали сертификаты на 1000 руб. Сертификатами можно было расплачиваться в магазинах, аптеках и ресторанах партнеров акции. Власти Магаданской области в конце апреля сообщили, что будут выплачивать по 1000 руб. людям старше 60 лет и людям из групп риска за прививку от коронавируса. В Курской области людям старше 65 лет выплачивают по 3000 руб. за вакцинацию.