В Госдуме предложили ввести выплату для пенсионеров за прививку от коронавируса
Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести пособие для пенсионеров за прививку от коронавируса, сообщил RT со ссылкой на копию письма депутата министру труда и социальной защиты Антону Котякову.
Власов отметил, что власти некоторых регионов вводят материальные стимулы для вакцинации пожилых людей, однако нет единой федеральной выплаты. «В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 000 рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19», — добавил депутат. По его мнению, выплата может стать значительной мерой поддержки и стимулом для пенсионеров вакцинироваться.
Первой о запуске программы стимулирования вакцинации пожилых граждан объявили власти Москвы. С 27 апреля в столице запустили программу «Миллион призов», в рамках которой пенсионеры получали сертификаты на 1000 руб. Сертификатами можно было расплачиваться в магазинах, аптеках и ресторанах партнеров акции. Власти Магаданской области в конце апреля сообщили, что будут выплачивать по 1000 руб. людям старше 60 лет и людям из групп риска за прививку от коронавируса. В Курской области людям старше 65 лет выплачивают по 3000 руб. за вакцинацию.