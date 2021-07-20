В России предложили ввести ответственность за призыв отказаться от вакцинации

«В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании», — говорится в письме. Также Петров предложил установить ответственность за покупку поддельных сертификатов и других документов о вакцинации.