В России предложили ввести ответственность за призыв отказаться от вакцинации
Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести ответственность за призыв отказаться от вакцинации по немедицинским показаниям, сообщил RT со ссылкой на письмо Петрова министру юстиции Константину Чуйченко.
Петров отметил, что часть жителей России отказываются делать прививки и распространяют информацию о якобы вреде вакцин. Он добавил, что в России возник черный рынок продажи сертификатов и QR-кодов для вакцинированных.
«В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании», — говорится в письме. Также Петров предложил установить ответственность за покупку поддельных сертификатов и других документов о вакцинации.
По его мнению, такие меры помогут повысить ответственное отношение населения к вакцинации и искоренят «недопустимые явления» в стране.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести пособие в размере 10 000 руб. для пенсионеров, сделавших прививку от коронавируса. Депутат отметил, что некоторые регионы ввели подобные выплаты, однако нет федеральной меры стимулирования вакцинации.