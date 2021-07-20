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В России предложили ввести ответственность за призыв отказаться от вакцинации

Ведомости

Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести ответственность за призыв отказаться от вакцинации по немедицинским показаниям, сообщил RT со ссылкой на письмо Петрова министру юстиции Константину Чуйченко.

Петров отметил, что часть жителей России отказываются делать прививки и распространяют информацию о якобы вреде вакцин. Он добавил, что в России возник черный рынок продажи сертификатов и QR-кодов для вакцинированных.

«В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании», — говорится в письме. Также Петров предложил установить ответственность за покупку поддельных сертификатов и других документов о вакцинации.

По его мнению, такие меры помогут повысить ответственное отношение населения к вакцинации и искоренят «недопустимые явления» в стране.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести пособие в размере 10 000 руб. для пенсионеров, сделавших прививку от коронавируса. Депутат отметил, что некоторые регионы ввели подобные выплаты, однако нет федеральной меры стимулирования вакцинации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных