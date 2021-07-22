В Кремле прокомментировали данные о занижении статистики по коронавирусу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование «Медузы» (признана СМИ-иноагентом), «Холода» и «Медиазоны», в котором говорится о занижении официальной статистики по коронавирусу в пять раз, не отражает реальность.
«Я не знаю, что такое "Холод", но "Медузу" я читал. Я ничего не понял из того, что там написано, какая-то компиляция просто непонятно чего. Не нужно оперировать этой публикацией, она абсолютно не отражает реальность», — сказал Песков.
Ранее было опубликовано расследование, в котором говорится, что официальная статистика заболеваемости коронавирусом в России занижена в пять раз, коронавирусом были заражены 29 млн человек.
Журналисты проанализировали QR-коды, которые выдавали пациентам, перенесшим COVID-19, с 1 июля. В кодах были зашифрованы ссылки на страницы с личными данными пациента и 16-значными номерами. Авторы расследования предположили, что эти номера являются порядковыми номерами переболевших коронавирусом.
В Минздраве опровергли эту информацию. Там рассказали, что в федеральный реестр включаются данные не только о заболевших коронавирусом, но и о пациентах с пневмонией, о прошедших вакцинацию и других категориях граждан. 21 июля в реестре было 39 млн записей.