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В Кремле прокомментировали данные о занижении статистики по коронавирусу

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование «Медузы» (признана СМИ-иноагентом), «Холода» и «Медиазоны», в котором говорится о занижении официальной статистики по коронавирусу в пять раз, не отражает реальность.

«Я не знаю, что такое "Холод", но "Медузу" я читал. Я ничего не понял из того, что там написано, какая-то компиляция просто непонятно чего. Не нужно оперировать этой публикацией, она абсолютно не отражает реальность», — сказал Песков.

Ранее было опубликовано расследование, в котором говорится, что официальная статистика заболеваемости коронавирусом в России занижена в пять раз, коронавирусом были заражены 29 млн человек.

Журналисты проанализировали QR-коды, которые выдавали пациентам, перенесшим COVID-19, с 1 июля. В кодах были зашифрованы ссылки на страницы с личными данными пациента и 16-значными номерами. Авторы расследования предположили, что эти номера являются порядковыми номерами переболевших коронавирусом.

В Минздраве опровергли эту информацию. Там рассказали, что в федеральный реестр включаются данные не только о заболевших коронавирусом, но и о пациентах с пневмонией, о прошедших вакцинацию и других категориях граждан. 21 июля в реестре было 39 млн записей.

Ранее по теме: Минздрав опроверг занижение статистики переболевших COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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