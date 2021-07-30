Дуров назвал неэффективным удаление фейков о коронавирусе
Распространение правдивой информации более эффективно, чем цензура и удаление фейковых постов о коронавирусе, заявил основатель Telegram Павел Дуров в своем канале.
«За 20 лет управления дискуссионными платформами я заметил, что теории заговора только усиливаются каждый раз, когда модераторы удаляют их контент. Вместо того чтобы положить конец неправильным идеям, цензура часто затрудняет борьбу с ними. Вот почему распространение правды всегда будет более эффективной стратегией, чем участие в цензуре», — заявил Дуров.
Он отметил, что год назад теория происхождения коронавируса из-за утечки в лаборатории в Ухане была отвергнута как теория заговора, поэтому соцсети удаляли посты, в которых говорилось о ней. Сейчас эта теория рассматривается учеными как одна из основных. «Такие случаи делают борьбу с фальшивыми новостями и дезинформацией особенно сложной задачей. Они также могут фундаментально подорвать доверие людей к нейтральности платформ социальных сетей и поставить под угрозу будущие усилия по борьбе с дезинформацией», — добавил Дуров.
Дуров рассказал, что Telegram никогда не блокировал такие сообщения, потому что «мы не думали, что наша роль — решать за наших пользователей, во что они должны верить». По мнению Дурова, пользователи мессенджера также имеют право получать официальную информацию, основанную на научных данных. Telegram сотрудничает с правительствами 19 стран, чтобы помочь им донести до жителей своих стран актуальную информацию о коронавирусе.
В марте этого года ВОЗ опубликовала доклад о возникновении COVID-19. ВОЗ представила в нем четыре версии появления вируса. Наиболее вероятной авторы считают версию о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ назвали «крайне маловероятной».
Затем гендиректор ВОЗ доктор Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация готовится ко второму этапу расследования появления коронавируса и ожидает прозрачности от китайских властей. Он заявил, что исключать версию, что коронавирус распространился после утечки из лаборатории в Китае, пока рано, и призвал Китай к открытому сотрудничеству. Он также сообщил, что ВОЗ планирует проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми были зарегистрированы первые случаи заражения COVID-19.