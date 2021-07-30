Дуров назвал неэффективным удаление фейков о коронавирусе

Он отметил, что год назад теория происхождения коронавируса из-за утечки в лаборатории в Ухане была отвергнута как теория заговора, поэтому соцсети удаляли посты, в которых говорилось о ней. Сейчас эта теория рассматривается учеными как одна из основных. «Такие случаи делают борьбу с фальшивыми новостями и дезинформацией особенно сложной задачей. Они также могут фундаментально подорвать доверие людей к нейтральности платформ социальных сетей и поставить под угрозу будущие усилия по борьбе с дезинформацией», — добавил Дуров.