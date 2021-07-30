РФПИ рассказал о первых результатах испытания «Спутника лайт» и AstraZeneca
Промежуточный анализ данных 50 добровольцев, которым сделали прививки первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V» (препарат «Спутник лайт») и вакциной AstraZeneca, показал высокие показатели безопасности комбинации вакцин, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Промежуточный анализ данных демонстрирует высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов: отсутствуют серьезные нежелательные явления, а также случаи заболевания коронавирусом после вакцинации», — говорится в сообщении фонда.
Первые данные об иммуногенности комбинации препаратов, которую применяли в Азербайджане, будут опубликованы в августе 2021 г. Исследования также проводятся в ОАЭ. Регуляторы России и Белоруссии также одобрили проведение испытаний.
Представитель компании AstraZeneca Ирина Панарина сказала, что особенно актуальной возможность использования комбинации препаратов становится из-за распространения новых штаммов коронавируса и потребность ревакцинации населения.
В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация началась в России в январе. В июле в Москве началась ревакцинация для тех, кто сделал прививку более полугода назад.