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РФПИ рассказал о первых результатах испытания «Спутника лайт» и AstraZeneca

Ведомости

Промежуточный анализ данных 50 добровольцев, которым сделали прививки первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V» (препарат «Спутник лайт») и вакциной AstraZeneca, показал высокие показатели безопасности комбинации вакцин, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Промежуточный анализ данных демонстрирует высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов: отсутствуют серьезные нежелательные явления, а также случаи заболевания коронавирусом после вакцинации», — говорится в сообщении фонда.

Первые данные об иммуногенности комбинации препаратов, которую применяли в Азербайджане, будут опубликованы в августе 2021 г. Исследования также проводятся в ОАЭ. Регуляторы России и Белоруссии также одобрили проведение испытаний.

Представитель компании AstraZeneca Ирина Панарина сказала, что особенно актуальной возможность использования комбинации препаратов становится из-за распространения новых штаммов коронавируса и потребность ревакцинации населения.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация началась в России в январе. В июле в Москве началась ревакцинация для тех, кто сделал прививку более полугода назад.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных