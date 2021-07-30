РФПИ рассказал о первых результатах испытания «Спутника лайт» и AstraZeneca

Первые данные об иммуногенности комбинации препаратов, которую применяли в Азербайджане, будут опубликованы в августе 2021 г. Исследования также проводятся в ОАЭ. Регуляторы России и Белоруссии также одобрили проведение испытаний.



Представитель компании AstraZeneca Ирина Панарина сказала, что особенно актуальной возможность использования комбинации препаратов становится из-за распространения новых штаммов коронавируса и потребность ревакцинации населения.