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Минобрнауки призвало не применять излишние ограничения к студентам из-за COVID-19

Ведомости

Вузы, безосновательно применяющие ограничительные и принудительные меры к студентам из-за коронавируса, могут столкнуться с административными решениями, заявил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, слова которого передает «РИА Новости».

«В тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся какие-то ограничительные, принудительные меры, (необходимо. — Прим. ред.) не просто разъяснять, а применять административные решения», — сказал он на круглом столе, посвящённом проблеме вакцинации студентов.

По словам Афанасьева, отсутствие прививки от коронавируса у студентов не является причиной для незаселения в общежитие или недопуска в кампус вуза.

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам переводить на дистанционное обучение студентов, которые не сделали прививку от коронавируса или получили медотвод, сообщало агентство ТАСС со ссылкой на рекомендации министерства. Затем министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что введение ограничений для непривитых студентов недопустимо.

10 августа Фальков заявил, что вузы должны обеспечить равные права студентам, которые сделали прививку от коронавируса и тем, кто ее не сделал.

Ранее по теме: В Минобрнауки призвали вузы обеспечить равные права для привитых и непривитых студентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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