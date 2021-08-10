Минобрнауки призвало не применять излишние ограничения к студентам из-за COVID-19

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам переводить на дистанционное обучение студентов, которые не сделали прививку от коронавируса или получили медотвод, сообщало агентство ТАСС со ссылкой на рекомендации министерства. Затем министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что введение ограничений для непривитых студентов недопустимо.