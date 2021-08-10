Минобрнауки призвало не применять излишние ограничения к студентам из-за COVID-19
Вузы, безосновательно применяющие ограничительные и принудительные меры к студентам из-за коронавируса, могут столкнуться с административными решениями, заявил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, слова которого передает «РИА Новости».
«В тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся какие-то ограничительные, принудительные меры, (необходимо. — Прим. ред.) не просто разъяснять, а применять административные решения», — сказал он на круглом столе, посвящённом проблеме вакцинации студентов.
По словам Афанасьева, отсутствие прививки от коронавируса у студентов не является причиной для незаселения в общежитие или недопуска в кампус вуза.
Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам переводить на дистанционное обучение студентов, которые не сделали прививку от коронавируса или получили медотвод, сообщало агентство ТАСС со ссылкой на рекомендации министерства. Затем министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что введение ограничений для непривитых студентов недопустимо.
10 августа Фальков заявил, что вузы должны обеспечить равные права студентам, которые сделали прививку от коронавируса и тем, кто ее не сделал.