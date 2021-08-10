Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

МВД отстранило трех генералов после ареста экс-главы УМВД по Камчатскому краю

Ведомости

Министерство внутренних дел (МВД) России отстранило от должности заместителя начальника ГУ МВД Москвы генерал-лейтенанта внутренней службы Андрея Понорца, начальника УМВД ЮЗАО Москвы генерал-майора полиции Юрия Демина и заместителя начальника департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майора Виталия Краснова, которые, возможно, связаны с задержанным ранее бывшим начальником управления МВД России по Камчатскому краю Михаилом Киселевым. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«После задержания начальника Камчатского УМВД Михаила Киселева, обвиненного в получении взятки, в МВД решили «завернуть гайки». От своих должностей отстранены замначальника ГУ МВД Москвы генерал-лейтенант в/с Андрей Понорец и начальник УМВД ЮЗАО Москвы генерал-майор полиции Юрий Демин, которые еще в 2017 г. выступили поручителями за Киселева при его включении в федеральный кадровый резерв (ФКР), а также замначальника департамента госслужбы и кадров (ДГСК) МВД генерал-майор в/с Виталий Краснов», — написал депутат. При этом Хинштейн уточнил, что неясно, «только ли эти генералы несут ответственность за продвижение Киселева».

Бывший начальник управления МВД России по Камчатскому краю Михаил Киселев был уволен с должности в июне после поступления сведений о его злоупотреблениях на службе. 3 августа министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев сообщил о задержании силовика. Позже Следственный комитет (СК) уточнил, что Киселева подозревают в получении взятки.

По данным СК, в июле прошлого года Киселев получил от предпринимателя через посредников взятку в 2 млн руб. «за сокрытие подчиненными факта изъятия неправомерно перевозимой рыбы и ее возвращение владельцу». Ему собираются предъявить обвинения в превышении должностных полномочий и во взятке в особо крупном размере (ч. 1 ст. 286, ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также арестовать. Уточняется, что у следствия есть доказательства причастности Киселева к коррупции. 

В целом СК расследует дело о получении взяток «за покровительство незаконному обороту водных биоресурсов» против нескольких экс-сотрудников УМВД России по Камчатскому краю. Имена других подозреваемых в ведомстве не назвали. 

Ранее по теме: Колокольцев сообщил о задержании экс-главы УМВД по Камчатскому краю

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных