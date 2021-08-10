МВД отстранило трех генералов после ареста экс-главы УМВД по Камчатскому краю
Министерство внутренних дел (МВД) России отстранило от должности заместителя начальника ГУ МВД Москвы генерал-лейтенанта внутренней службы Андрея Понорца, начальника УМВД ЮЗАО Москвы генерал-майора полиции Юрия Демина и заместителя начальника департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майора Виталия Краснова, которые, возможно, связаны с задержанным ранее бывшим начальником управления МВД России по Камчатскому краю Михаилом Киселевым. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«После задержания начальника Камчатского УМВД Михаила Киселева, обвиненного в получении взятки, в МВД решили «завернуть гайки». От своих должностей отстранены замначальника ГУ МВД Москвы генерал-лейтенант в/с Андрей Понорец и начальник УМВД ЮЗАО Москвы генерал-майор полиции Юрий Демин, которые еще в 2017 г. выступили поручителями за Киселева при его включении в федеральный кадровый резерв (ФКР), а также замначальника департамента госслужбы и кадров (ДГСК) МВД генерал-майор в/с Виталий Краснов», — написал депутат. При этом Хинштейн уточнил, что неясно, «только ли эти генералы несут ответственность за продвижение Киселева».
Бывший начальник управления МВД России по Камчатскому краю Михаил Киселев был уволен с должности в июне после поступления сведений о его злоупотреблениях на службе. 3 августа министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев сообщил о задержании силовика. Позже Следственный комитет (СК) уточнил, что Киселева подозревают в получении взятки.
По данным СК, в июле прошлого года Киселев получил от предпринимателя через посредников взятку в 2 млн руб. «за сокрытие подчиненными факта изъятия неправомерно перевозимой рыбы и ее возвращение владельцу». Ему собираются предъявить обвинения в превышении должностных полномочий и во взятке в особо крупном размере (ч. 1 ст. 286, ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также арестовать. Уточняется, что у следствия есть доказательства причастности Киселева к коррупции.
В целом СК расследует дело о получении взяток «за покровительство незаконному обороту водных биоресурсов» против нескольких экс-сотрудников УМВД России по Камчатскому краю. Имена других подозреваемых в ведомстве не назвали.