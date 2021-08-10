МВД отстранило трех генералов после ареста экс-главы УМВД по Камчатскому краю

«После задержания начальника Камчатского УМВД Михаила Киселева, обвиненного в получении взятки, в МВД решили «завернуть гайки». От своих должностей отстранены замначальника ГУ МВД Москвы генерал-лейтенант в/с Андрей Понорец и начальник УМВД ЮЗАО Москвы генерал-майор полиции Юрий Демин, которые еще в 2017 г. выступили поручителями за Киселева при его включении в федеральный кадровый резерв (ФКР), а также замначальника департамента госслужбы и кадров (ДГСК) МВД генерал-майор в/с Виталий Краснов», — написал депутат. При этом Хинштейн уточнил, что неясно, «только ли эти генералы несут ответственность за продвижение Киселева».