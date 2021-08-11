Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Умер участник хоккейной Суперсерии Тони Эспозито

Ведомости

Легендарный хоккеист «Чикаго Блэкхокс» Тони Эспозито умер 11 августа в возрасте 78 лет после непродолжительной борьбы с раком поджелудочной железы, сообщил хоккейный клуб.

«Блэкхокс» и Национальная хоккейная лига потеряли легенду в лице Тони Эспозито, который скончался сегодня после короткой борьбы с раком поджелудочной железы. Пока мы скорбим вместе с его женой Мэрилин, сыновьями Марком (Кимом) и Джейсоном, а также внуками Лорен и Камрин, мы празднуем жизнь Тони и его вклад в «Блэкхокс» и сообщество», — говорится в сообщении команды.

На протяжении карьеры Эспозито выступал за «Ванкувер», «Хьюстон», «Монреаль» и «Чикаго», в составе которого играл с 1969 по 1984 г. Эспозито был трехкратным обладателем трофея «Везина Трофи» как лучший вратарь НХЛ в 1970, 1972 и 1974 гг. В 1970 г. он также получил Мемориальный трофей Колдера как лучший новичок в НХЛ. Эспозито является абсолютным лидером в истории клуба по числу матчей «на ноль» (74) и по числу побед (418).

В составе «Чикаго» Эспозито дважды принимал участие в финале Кубка Стэнли (1971, 1973), оба раза клуб уступил «Монреалю». Вместе с канадской командой Эспозито стал обладателем трофея в 1969 г. В 1988 г. Эспозито был введен в Зал хоккейной славы, где присоединился к своему старшему брату Филу. 35-й номер, под которым играл Эспозито, был выведен из обращения в клубе.

В 2017 г. НХЛ назвал хоккеиста одним из «100 величайших игроков в истории НХЛ». С марта 2008 г. Эспозито был послом команды «Чикаго Блэкхокс».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных