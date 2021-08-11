Умер участник хоккейной Суперсерии Тони Эспозито

На протяжении карьеры Эспозито выступал за «Ванкувер», «Хьюстон», «Монреаль» и «Чикаго», в составе которого играл с 1969 по 1984 г. Эспозито был трехкратным обладателем трофея «Везина Трофи» как лучший вратарь НХЛ в 1970, 1972 и 1974 гг. В 1970 г. он также получил Мемориальный трофей Колдера как лучший новичок в НХЛ. Эспозито является абсолютным лидером в истории клуба по числу матчей «на ноль» (74) и по числу побед (418).