Умер участник хоккейной Суперсерии Тони Эспозито
Легендарный хоккеист «Чикаго Блэкхокс» Тони Эспозито умер 11 августа в возрасте 78 лет после непродолжительной борьбы с раком поджелудочной железы, сообщил хоккейный клуб.
«Блэкхокс» и Национальная хоккейная лига потеряли легенду в лице Тони Эспозито, который скончался сегодня после короткой борьбы с раком поджелудочной железы. Пока мы скорбим вместе с его женой Мэрилин, сыновьями Марком (Кимом) и Джейсоном, а также внуками Лорен и Камрин, мы празднуем жизнь Тони и его вклад в «Блэкхокс» и сообщество», — говорится в сообщении команды.
На протяжении карьеры Эспозито выступал за «Ванкувер», «Хьюстон», «Монреаль» и «Чикаго», в составе которого играл с 1969 по 1984 г. Эспозито был трехкратным обладателем трофея «Везина Трофи» как лучший вратарь НХЛ в 1970, 1972 и 1974 гг. В 1970 г. он также получил Мемориальный трофей Колдера как лучший новичок в НХЛ. Эспозито является абсолютным лидером в истории клуба по числу матчей «на ноль» (74) и по числу побед (418).
В составе «Чикаго» Эспозито дважды принимал участие в финале Кубка Стэнли (1971, 1973), оба раза клуб уступил «Монреалю». Вместе с канадской командой Эспозито стал обладателем трофея в 1969 г. В 1988 г. Эспозито был введен в Зал хоккейной славы, где присоединился к своему старшему брату Филу. 35-й номер, под которым играл Эспозито, был выведен из обращения в клубе.
В 2017 г. НХЛ назвал хоккеиста одним из «100 величайших игроков в истории НХЛ». С марта 2008 г. Эспозито был послом команды «Чикаго Блэкхокс».