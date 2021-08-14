Российский пожарный самолет Бе-200 разбился в Турции

«14 августа 2021 года, около 15.10 мск, при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турецкой Республике в районе н. п. Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200», – цитирует агентство сообщение МО.