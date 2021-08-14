Российский пожарный самолет Бе-200 разбился в Турции
Пожарный самолет-амфибия Бе-200ЧС (б/н 20) Минобороны России потерпел крушение в Турции, подтвердил «Ведомостям» источник в оборонном ведомстве.
По информации турецкого агентства Anadolu, трагедия произошла недалеко от Кахраманмараша на юго-востоке Турции, где арендованный у России самолет занимался тушением лесных пожаров.
Как уточняет ТАСС, на борту находились пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции, Минобороны направило комиссию на место крушения.
«14 августа 2021 года, около 15.10 мск, при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турецкой Республике в районе н. п. Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200», – цитирует агентство сообщение МО.
Бе-200ЧС, построенный ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», был впервые поднят в воздух 14 февраля 2020 г.