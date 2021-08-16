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Число погибших при землетрясении на острове Гаити превысило 1200

Ведомости

Число погибших в результате мощного землетрясения магнитудой 7,2 на юго-западе Гаити, произошедшего в субботу, достигло 1297 человек, более 5700 получили ранения, сообщает CNN со ссылкой на данные агентства гражданской защиты страны.

«Правительство Гаити объявило чрезвычайное положение после того, как в субботу в стране произошло землетрясение силой 7,2 балла, в результате которого по меньшей мере 1297 человек погибли и более 5700 получили ранения», – говорится в сообщении.

По данным агентства, землетрясение разрушило более 13 000 домов и привело к блокировке некоторых дорог, по которым можно было бы доставлять жизненно важные товары.

Землетрясение произошло утром 14 августа на расстоянии около 125 км от столицы Порт-о-Пренса близ коммуны Ле-Ке на глубине 10 км. В 2018 г. в Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9, из-за которого погибли более десяти человек, а в 2010 г. – магнитудой 7,1, жертвами которого стали свыше 300 000 человек.

Ранее по теме: Более 300 человек погибли в результате мощного землетрясения в Гаити

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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