Число погибших при землетрясении на острове Гаити превысило 1200
Число погибших в результате мощного землетрясения магнитудой 7,2 на юго-западе Гаити, произошедшего в субботу, достигло 1297 человек, более 5700 получили ранения, сообщает CNN со ссылкой на данные агентства гражданской защиты страны.
«Правительство Гаити объявило чрезвычайное положение после того, как в субботу в стране произошло землетрясение силой 7,2 балла, в результате которого по меньшей мере 1297 человек погибли и более 5700 получили ранения», – говорится в сообщении.
По данным агентства, землетрясение разрушило более 13 000 домов и привело к блокировке некоторых дорог, по которым можно было бы доставлять жизненно важные товары.
Землетрясение произошло утром 14 августа на расстоянии около 125 км от столицы Порт-о-Пренса близ коммуны Ле-Ке на глубине 10 км. В 2018 г. в Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9, из-за которого погибли более десяти человек, а в 2010 г. – магнитудой 7,1, жертвами которого стали свыше 300 000 человек.