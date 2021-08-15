Более 300 человек погибли в результате мощного землетрясения в Гаити

Землетрясение произошло на расстоянии около 125 км от столицы Порт-о-Пренса близ коммуны Ле-Ке на глубине 10 км. Ситуация, как отмечает AP, усугубляется еще и тем, что в понедельник-вторник Гаити накроет тропический шторм. В 2018 г. в Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9, из-за которого погибли более десяти человек, а в 2010 г. – магнитудой 7,1, жертвами которого стали свыше 300 000 человек.