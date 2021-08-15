Более 300 человек погибли в результате мощного землетрясения в Гаити
Жертвами мощного землетрясения магнитудой 7,2 на юго-западе Гаити, произошедшего в субботу, стали как минимум 304 человека, сообщило управление гражданской защиты республики в Twitter.
Всего пострадали около 1800 человек, спасательные работы продолжаются, премьер-министр страны Ариэль Генри объявил режим ЧС на месяц. По его словам, часть населенных пунктов оказалась полностью разрушенной.
Землетрясение произошло на расстоянии около 125 км от столицы Порт-о-Пренса близ коммуны Ле-Ке на глубине 10 км. Ситуация, как отмечает AP, усугубляется еще и тем, что в понедельник-вторник Гаити накроет тропический шторм. В 2018 г. в Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9, из-за которого погибли более десяти человек, а в 2010 г. – магнитудой 7,1, жертвами которого стали свыше 300 000 человек.