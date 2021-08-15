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Более 300 человек погибли в результате мощного землетрясения в Гаити

Ведомости

Жертвами мощного землетрясения магнитудой 7,2 на юго-западе Гаити, произошедшего в субботу, стали как минимум 304 человека, сообщило управление гражданской защиты республики в Twitter.

Всего пострадали около 1800 человек, спасательные работы продолжаются, премьер-министр страны Ариэль Генри объявил режим ЧС на месяц. По его словам, часть населенных пунктов оказалась полностью разрушенной.

Землетрясение произошло на расстоянии около 125 км от столицы Порт-о-Пренса близ коммуны Ле-Ке на глубине 10 км. Ситуация, как отмечает AP, усугубляется еще и тем, что в понедельник-вторник Гаити накроет тропический шторм. В 2018 г. в Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9, из-за которого погибли более десяти человек, а в 2010 г. – магнитудой 7,1, жертвами которого стали свыше 300 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных