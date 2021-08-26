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Минцфиры признало некорректным формулировки в брендбуке «Госуслуг»

Ведомости

Минцфиры признало некорректными формулировки из брендбука «Госуслуг», который был создан в 2015 г., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. 

Ранее пользователь Twitter сообщил о том, что в разделе брендбука «Госуслуг», составленном Минцифры в 2015 г., где перечислены требования к фотографиям для создания рекламных макетов, рассылок, веб-баннеров и других сообщений, говорится, что при поиске фотоизображений необходимо избегать использования образов людей не славянской внешности.

«При поиске фотоизображений избегать использования образов людей не славянской внешности. Герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации», — говорится в брендбуке. Также при подборе фотографий на «Госуслуги» рекомендовалось избегать «чрезмерно позитивных эмоций и группового веселья», «комичных и анекдотных образов граждан Российской Федерации».

«В визуальных образах, которые транслируются в связи с брендом "Госуслуг", мы должны ориентироваться на нашу основную целевую аудиторию. При этом мы считаем некорректными формулировки в брендбуке и ведем работу над новым гайдлайном. Он появится в ближайшее время», — рассказали агентству в пресс-службе Минцфиры. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных