Минцфиры признало некорректным формулировки в брендбуке «Госуслуг»

Ранее пользователь Twitter сообщил о том, что в разделе брендбука «Госуслуг», составленном Минцифры в 2015 г., где перечислены требования к фотографиям для создания рекламных макетов, рассылок, веб-баннеров и других сообщений, говорится, что при поиске фотоизображений необходимо избегать использования образов людей не славянской внешности.