Минцфиры признало некорректным формулировки в брендбуке «Госуслуг»
Минцфиры признало некорректными формулировки из брендбука «Госуслуг», который был создан в 2015 г., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Ранее пользователь Twitter сообщил о том, что в разделе брендбука «Госуслуг», составленном Минцифры в 2015 г., где перечислены требования к фотографиям для создания рекламных макетов, рассылок, веб-баннеров и других сообщений, говорится, что при поиске фотоизображений необходимо избегать использования образов людей не славянской внешности.
«При поиске фотоизображений избегать использования образов людей не славянской внешности. Герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации», — говорится в брендбуке. Также при подборе фотографий на «Госуслуги» рекомендовалось избегать «чрезмерно позитивных эмоций и группового веселья», «комичных и анекдотных образов граждан Российской Федерации».
«В визуальных образах, которые транслируются в связи с брендом "Госуслуг", мы должны ориентироваться на нашу основную целевую аудиторию. При этом мы считаем некорректными формулировки в брендбуке и ведем работу над новым гайдлайном. Он появится в ближайшее время», — рассказали агентству в пресс-службе Минцфиры.