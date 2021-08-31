Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Врачи выявили вдвое больше антител после прививки Moderna, чем после Pfizer

Ведомости

Бельгийские врачи в ходе исследования выяснили, что после вакцинации двумя компонентами вакцины от коронавируса Moderna вырабатывается вдвое больше антител, чем после прививки вакциной Pfizer. Исследование опубликовано в Журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA).

Врачи провели исследование в больнице Ост-Лимбург в Бельгии, где планировалось провести вакцинацию медработников вакцинами Pfizer или Moderna. Участники исследования сдали анализы на антитела к коронавирусу до вакцинации и через 6-10 недель после второй дозы препарата. В исследовании приняли участие 1647 человек, из них 688 сделали прививку Moderna и 959 – Pfizer.

Врачи выяснили, что более высокие титры антител выработались у тех, кто привился вакциной Moderna: 2881 ед/мл против 1108 ед/мл у привившихся Pfizer. Также более высокие титры вырабатывались у ранее переболевших COVID-19 и у людей младше 35 лет.

По мнению исследователей, разница в уровне антител может зависеть от того, что в вакцине Moderna содержится больше мРНК и у нее больше интервал между двумя прививками – четыре недели против трех у Pfizer.

Ранее Минздрав Новой Зеландии сообщил о смерти женщины после прививки препаратом Pfizer. По мнению Совета страны по мониторингу безопасности вакцин от COVID-19, смерть женщины наступила из-за миокардита, который является редким побочным эффектом вакцины Pfizer. Причина смерти пациентки пока не установлена. Совет отметил, что у нее возникли другие проблемы со здоровьем, которые могли повлиять на результат вакцинации.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных