Врачи выявили вдвое больше антител после прививки Moderna, чем после Pfizer

Врачи провели исследование в больнице Ост-Лимбург в Бельгии, где планировалось провести вакцинацию медработников вакцинами Pfizer или Moderna. Участники исследования сдали анализы на антитела к коронавирусу до вакцинации и через 6-10 недель после второй дозы препарата. В исследовании приняли участие 1647 человек, из них 688 сделали прививку Moderna и 959 – Pfizer.