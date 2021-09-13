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Глава Минприроды обвинил компании «с мировым именем» в обмане властей

Ведомости

Некоторые компании с «мировым именем» обманывают правительство России и предоставляют недостоверные данные об утилизации товаров и упаковки, сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в интервью РБК.

«Кто генерирует отходы? Производители товаров — они произвели, упаковали, продали, люди потребили, и что-то [из этого] переросло в отходы. Мы должны понимать и видеть историю этих товаров до того момента, как они пройдут сортировку, утилизацию и другие процессы. То есть нам нужен контроль этой линии, потому что по отчетам некоторых компаний с мировым именем мы видим, как они нас обманывают, не стыдясь», — заявил Козлов.

С 2015 г. в России работает механизм расширенной ответственности производителя (РОП), согласно которому производители должны самостоятельно утилизировать использованные товары и упаковку или платить экосбор. С 2022 г. начнется реформа РОП, согласно которой должны утилизироваться 100% упаковки, а также будут поэтапно расти нормативы утилизации товаров. Представители бизнеса обратились в правительство и попросили отложить реформу, Минэкономразвития поддержало их и предложило отложить ее на два года.

«РОП — это тема не сегодняшнего дня, она очень давно развивается. Не надо каждый раз сажать нас в машину времени и отправлять обратно. Тем более концепция реформы была принята правительством еще в прошлом году», — сказал Козлов. По его словам, если производители не создадут мощности для утилизации товаров и упаковки, то могут платить экосбор, а власти на эти деньги построят мощности. «Мы ощущаем на себе разное давление, в том числе с использованием медиа. Но это стратегия, она должна реализовываться», — подчеркнул он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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