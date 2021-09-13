Глава Минприроды обвинил компании «с мировым именем» в обмане властей

«РОП — это тема не сегодняшнего дня, она очень давно развивается. Не надо каждый раз сажать нас в машину времени и отправлять обратно. Тем более концепция реформы была принята правительством еще в прошлом году», — сказал Козлов. По его словам, если производители не создадут мощности для утилизации товаров и упаковки, то могут платить экосбор, а власти на эти деньги построят мощности. «Мы ощущаем на себе разное давление, в том числе с использованием медиа. Но это стратегия, она должна реализовываться», — подчеркнул он.