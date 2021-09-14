Умер двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых

Седых родился в 1955 г. в Новочеркасске Ростовской области. В 1975 г. советский атлет добился «бронзы» на Универсиаде, а уже через год, на Олимпийских играх 1976 г. в Монреале, он завоевал свое первое «золото», став чемпионом в возрасте 21-го года. На московской Олимпиаде-1980 Седых также выиграл «золото». Последний раз Седых выступал на Олимпиаде 1988 г. в Сеуле, где завоевал «серебро». Также спортсмен трижды становится чемпионом Европы (1978, 1982, 1986), а на закате спортивной карьеры в 1991 выигрывает единственный титул чемпиона мира (1983 – вице-чемпион мира).