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Умер двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых

Ведомости

Советский атлет, двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка. Седых установил мировой рекорд на чемпионате Европы-1986 (86,74 метра), который до сих пор никому не удалось превзойти.

«Глубоко скорбим о кончине Юрия Седых. Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота все еще не побит», — написал Бубка в своем Twitter. Во Всероссийской федерации легкой атлетики сообщили, что Седых скончался от сердечного приступа. Место смерти спортсмена не указывается.

Седых родился в 1955 г. в Новочеркасске Ростовской области. В 1975 г. советский атлет добился «бронзы» на Универсиаде, а уже через год, на Олимпийских играх 1976 г. в Монреале, он завоевал свое первое «золото», став чемпионом в возрасте 21-го года. На московской Олимпиаде-1980 Седых также выиграл «золото». Последний раз Седых выступал на Олимпиаде 1988 г. в Сеуле, где завоевал «серебро». Также спортсмен трижды становится чемпионом Европы (1978, 1982, 1986), а на закате спортивной карьеры в 1991 выигрывает единственный титул чемпиона мира (1983 – вице-чемпион мира).

Результат Седых в метании молота, установленный на Чемпионате Европы в Штутгарте в 1986 г. (86,74 м) до сих пор не побит и уже 35 лет находится в списке мировых рекордов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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