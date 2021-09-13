Умер автор картин в метро Москвы Иван Николаев
Умер художник-монументалист, автор композиций на станциях московского метрополитена «Боровицкая», «Отрадная» и «Достоевская» Иван Николаев, сообщается на сайте Третьяковской галереи.
«12 сентября на 81 году жизни скончался художник Иван Валентинович Николаев. Его произведения видели миллионы людей. Ведь именно Николаев является автором тех самых запоминающихся композиций, которые украсили в позднесоветское и постсоветcкое время три станции московского метрополитена», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, презентация картин Ивана Николаева состоялась в Третьяковской галерее на Крымском валу три недели назад. Одна из них - «Свадьбы у Александровского сада» (1987) в 1990 г. завершала выставку «Москва: сокровища и традиции» (1990) в музеях Сиэтла и Вашингтона. Еще одна из знаковых картин мастера — «Похоронный оркестр». Обе работы занимали одно из центральных мест на первой персональной выставке мастера, которая проходила в Третьяковской галерее в 2018 г.
«Третьяковская галерея выражает соболезнования родным и близким Ивана Николаева», — добавили в пресс-службе.