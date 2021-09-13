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Умер автор картин в метро Москвы Иван Николаев

Ведомости

Умер художник-монументалист, автор композиций на станциях московского метрополитена «Боровицкая», «Отрадная» и «Достоевская» Иван Николаев, сообщается на сайте Третьяковской галереи.

«12 сентября на 81 году жизни скончался художник Иван Валентинович Николаев. Его произведения видели миллионы людей. Ведь именно Николаев является автором тех самых запоминающихся композиций, которые украсили в позднесоветское и постсоветcкое время три станции московского метрополитена», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, презентация картин Ивана Николаева состоялась в Третьяковской галерее на Крымском валу три недели назад. Одна из них - «Свадьбы у Александровского сада» (1987) в 1990 г. завершала выставку «Москва: сокровища и традиции» (1990) в музеях Сиэтла и Вашингтона. Еще одна из знаковых картин мастера — «Похоронный оркестр». Обе работы занимали одно из центральных мест на первой персональной выставке мастера, которая проходила в Третьяковской галерее в 2018 г.

«Третьяковская галерея выражает соболезнования родным и близким Ивана Николаева», — добавили в пресс-службе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных