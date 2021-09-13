Умер автор картин в метро Москвы Иван Николаев

Как отметили в пресс-службе, презентация картин Ивана Николаева состоялась в Третьяковской галерее на Крымском валу три недели назад. Одна из них - «Свадьбы у Александровского сада» (1987) в 1990 г. завершала выставку «Москва: сокровища и традиции» (1990) в музеях Сиэтла и Вашингтона. Еще одна из знаковых картин мастера — «Похоронный оркестр». Обе работы занимали одно из центральных мест на первой персональной выставке мастера, которая проходила в Третьяковской галерее в 2018 г.