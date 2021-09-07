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В Москве умер художник-сценограф Борис Краснов

Ведомости

Художник-сценограф Борис Краснов умер в Москве в ночь на 7 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Добровинского. Ему было 60 лет, причиной смерти стали последствия инсульта.

«К сожалению, в 01:17 умер от последствий инсульта. Выражаю соболезнования родным и близким», — сказал он.

Борис Краснов является автором свыше 3500 проектов в сфере оформления концертов телепрограмм и фестивалей, а также он занимался оформлением спектаклей ведущих российских театров. Художник-сценограф сотрудничал с Людмилой Гурченко, Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым, Иосифом Кобзоном, Львом Лещенко, Лаймой Вайкуле, Ларисой Долиной, Александром Розенбаумом и другими.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных