В Москве умер художник-сценограф Борис Краснов
Художник-сценограф Борис Краснов умер в Москве в ночь на 7 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Добровинского. Ему было 60 лет, причиной смерти стали последствия инсульта.
«К сожалению, в 01:17 умер от последствий инсульта. Выражаю соболезнования родным и близким», — сказал он.
Борис Краснов является автором свыше 3500 проектов в сфере оформления концертов телепрограмм и фестивалей, а также он занимался оформлением спектаклей ведущих российских театров. Художник-сценограф сотрудничал с Людмилой Гурченко, Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым, Иосифом Кобзоном, Львом Лещенко, Лаймой Вайкуле, Ларисой Долиной, Александром Розенбаумом и другими.