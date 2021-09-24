Студент красноярского техникума признался в подготовке нападения на однокурсников

«По версии следствия, в 2020 г. во время обучения в КГБПОУ «Южный аграрный техникум» в Краснотуранском районе Красноярского края у обвиняемого в результате произошедшего со сверстниками конфликта, допускавшими, по его мнению, оскорбительные действия, возник умысел на совершение их убийства. Далее в последних числах мая 2021 г. он приобрел в одном из магазинов патроны к имевшемуся у него в пользовании аэрозольному устройству и намеревался совершить убийство трех обидчиков в здании образовательного учреждения», — говорится в сообщении ведомства.