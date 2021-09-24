Студент красноярского техникума признался в подготовке нападения на однокурсников
В Красноярском крае студент техникума признал вину после попытки нападения на однокурсников с аэрозольным устройством, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
«В связи с наличием признаков психиатрического заболевания молодой человек для обследования был помещен в краевой психоневрологический диспансер. Обвиняемому избрана мера пресечения, вину он признал, с ним выполняются следственные действия», — сообщили в СК.
«По версии следствия, в 2020 г. во время обучения в КГБПОУ «Южный аграрный техникум» в Краснотуранском районе Красноярского края у обвиняемого в результате произошедшего со сверстниками конфликта, допускавшими, по его мнению, оскорбительные действия, возник умысел на совершение их убийства. Далее в последних числах мая 2021 г. он приобрел в одном из магазинов патроны к имевшемуся у него в пользовании аэрозольному устройству и намеревался совершить убийство трех обидчиков в здании образовательного учреждения», — говорится в сообщении ведомства.
Преступление удалось предотвратить благодаря вмешательству сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД России. 18-летний житель Краснотуранского района Красноярского края обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц). Обвиняемый задержан, в ходе осмотра его места жительства сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли патроны к аэрозольному устройству, самодельное пусковое устройство и несколько ножей.