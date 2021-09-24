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Студент красноярского техникума признался в подготовке нападения на однокурсников

Ведомости

В Красноярском крае студент техникума признал вину после попытки нападения на однокурсников с аэрозольным устройством, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

«В связи с наличием признаков психиатрического заболевания молодой человек для обследования был помещен в краевой психоневрологический диспансер. Обвиняемому избрана мера пресечения, вину он признал, с ним выполняются следственные действия», — сообщили в СК.

«По версии следствия, в 2020 г. во время обучения в КГБПОУ «Южный аграрный техникум» в Краснотуранском районе Красноярского края у обвиняемого в результате произошедшего со сверстниками конфликта, допускавшими, по его мнению, оскорбительные действия, возник умысел на совершение их убийства. Далее в последних числах мая 2021 г. он приобрел в одном из магазинов патроны к имевшемуся у него в пользовании аэрозольному устройству и намеревался совершить убийство трех обидчиков в здании образовательного учреждения», — говорится в сообщении ведомства.

Преступление удалось предотвратить благодаря вмешательству сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД России. 18-летний житель Краснотуранского района Красноярского края обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц). Обвиняемый задержан, в ходе осмотра его места жительства сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли патроны к аэрозольному устройству, самодельное пусковое устройство и несколько ножей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных