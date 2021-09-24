В Роспотребнадзоре сообщили о начале сезона гриппа
Сезон гриппа в России начался, первые случаи заболевания в этом году появились в конце июля, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».
«Тот грипп, к которому сегодня мы готовимся, он уже пришел. Это был уникальный год, когда у нас случаи гриппа выявлялись еще в конце июля в Российской Федерации <...>, групповая заболеваемость (была выявлена. – Ведомости) в августе и в разных субъектах Российской Федерации», — сообщила Попова. Она подчеркнула, что нужно делать прививки, чтобы не заразиться гриппом и коронавирусом одновременно.
20 сентября оперштаб Москвы сообщил, что в городе начали работать мобильные пункты вакцинации от гриппа. Узнать их адреса можно на сайте департамента здравоохранения Москвы. Ранее оперштаб сообщал, что между прививками от коронавируса и гриппа нужно делать перерыв 30 дней.