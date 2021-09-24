В Роспотребнадзоре сообщили о начале сезона гриппа

«Тот грипп, к которому сегодня мы готовимся, он уже пришел. Это был уникальный год, когда у нас случаи гриппа выявлялись еще в конце июля в Российской Федерации <...>, групповая заболеваемость (была выявлена. – Ведомости) в августе и в разных субъектах Российской Федерации», — сообщила Попова. Она подчеркнула, что нужно делать прививки, чтобы не заразиться гриппом и коронавирусом одновременно.