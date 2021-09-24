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В Роспотребнадзоре сообщили о начале сезона гриппа

Ведомости

Сезон гриппа в России начался, первые случаи заболевания в этом году появились в конце июля, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».

«Тот грипп, к которому сегодня мы готовимся, он уже пришел. Это был уникальный год, когда у нас случаи гриппа выявлялись еще в конце июля в Российской Федерации <...>, групповая заболеваемость (была выявлена. – Ведомости) в августе и в разных субъектах Российской Федерации», — сообщила Попова. Она подчеркнула, что нужно делать прививки, чтобы не заразиться гриппом и коронавирусом одновременно.

20 сентября оперштаб Москвы сообщил, что в городе начали работать мобильные пункты вакцинации от гриппа. Узнать их адреса можно на сайте департамента здравоохранения Москвы. Ранее оперштаб сообщал, что между прививками от коронавируса и гриппа нужно делать перерыв 30 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных