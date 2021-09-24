Две организации саентологов признали нежелательными в России
Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность «Всемирного института саентологических предприятий» и «Церкви духовной технологии», также известной как «Библиотека Л. Рона Хаббарда», из США. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Установлено, что деятельность указанных религиозных корпораций представляет угрозу безопасности Российской Федерации. Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования», — рассказали в Генпрокуратуре.
Обе организации связаны с американским писателем и религиозным деятелем Роном Хаббардом. В середине ХХ в. он основал церковь саентологии. В некоторых странах саентология имеет статус признанной религии, например в США, Португалии, Испании и Австрии. В то же время в ряде других государств она не является легитимным религиозным объединением.
В России ранее были ликвидированы «Саентологическая церковь Москвы» и «Саентологический центр Санкт-Петербурга». Кроме того, несколько материалов саентологов включены в перечень экстремистских.