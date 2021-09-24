Две организации саентологов признали нежелательными в России

Обе организации связаны с американским писателем и религиозным деятелем Роном Хаббардом. В середине ХХ в. он основал церковь саентологии. В некоторых странах саентология имеет статус признанной религии, например в США, Португалии, Испании и Австрии. В то же время в ряде других государств она не является легитимным религиозным объединением.