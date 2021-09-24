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Две организации саентологов признали нежелательными в России

Ведомости

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность «Всемирного института саентологических предприятий» и «Церкви духовной технологии», также известной как «Библиотека Л. Рона Хаббарда», из США. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Установлено, что деятельность указанных религиозных корпораций представляет угрозу безопасности Российской Федерации. Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования», — рассказали в Генпрокуратуре.

Обе организации связаны с американским писателем и религиозным деятелем Роном Хаббардом. В середине ХХ в. он основал церковь саентологии. В некоторых странах саентология имеет статус признанной религии, например в США, Португалии, Испании и Австрии. В то же время в ряде других государств она не является легитимным религиозным объединением.

В России ранее были ликвидированы «Саентологическая церковь Москвы» и «Саентологический центр Санкт-Петербурга».  Кроме того, несколько материалов саентологов включены в перечень экстремистских.

Ранее по теме: Минюст внес в список нежелательных четыре организации из Латвии и Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных