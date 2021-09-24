Суд арестовал двух парашютистов после прыжка с многоэтажки над Ленинским проспектом
Гагаринский суд Москвы арестовал на 11 суток двух парашютистов, совершившего прыжок с 48-этажного жилого дома и пролетевших над Ленинским проспектом. Об этом сообщает Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.
«Суд арестовал Свитнева Л.И., совершившего прыжок с парашютом с 48 этажа многоэтажного жилого дома. Вынесено постановление о признании Свитнева Л.И. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 (мелкое хулиганство) КоАП», — говорится в сообщении.
Признан виновным по этой статье и другой парашютист — Дербенев Д.А., он также арестован на 11 суток, добавили в суде.
Прыжок был реализован сегодня утром, около 9:00. Парашютисты приземлились прямо на проезжую часть Ленинского проспекта. Видео с прыжком появились в соцсетях. В результате инцидента никто не пострадал.