Счетная палата назвала препятствие для использования маткапитала

Программа маткапитала стартовала в 2007 г. Размер маткапитала составлял 250 тыс. руб., деньги выплачивались на второго ребенка. С 2020 г. льготу можно получить в том числе на первого ребенка, который родился после 1 января 2020 г. Размер выплаты на первого ребенка в 2021 г. составляет 483 881 руб., на второго — 639 431 руб.