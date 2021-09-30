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Счетная палата назвала препятствие для использования маткапитала

Ведомости

Счетная палата проанализировала программу материнского капитала и выяснила, что почти для четверти россиян основное препятствие для его использования – ограничение права на распоряжение им на три года, говорится в отчете палаты о результатах проверки использования бюджетных средств на программу маткапитала.

«Наиболее актуальными запросами населения в настоящее время являются снятие ограничения трехлетним периодом использования данных средств, а также удовлетворение текущих нужд семьи», — говорится в отчете. К такому выводу Счетная палата пришла на основании изучения общественного мнения. В частности, препятствием при использовании маткапитала трехлетний срок назвали 23,4% опрошенных. Больше половины хотели бы использовать маткапитал на цели, которые не предусмотрены законом.  

Счетная палата предложила расширить варианты использования маткапитала. В частности, выплачивать семьям по 20 тыс. руб. к новому учебному году.

Программа маткапитала стартовала в 2007 г. Размер маткапитала составлял 250 тыс. руб., деньги выплачивались на второго ребенка. С 2020 г. льготу можно получить в том числе на первого ребенка, который родился после 1 января 2020 г. Размер выплаты на первого ребенка в 2021 г. составляет 483 881 руб., на второго — 639 431 руб.

По закону маткапитал можно направить на улучшение жилищных условий, накопительную пенсию матери, образование детей и реабилитацию и социальную адаптацию ребенка-инвалида. Ранее предлагалось разрешить за счет маткапитала покупать автомобиль, однако законопроект не поддержали. Потратить маткапитал на большинство целей можно, когда ребенку исполнится три года.

Ранее по теме: Минтруд сообщил о праве отцов детей от суррогатных матерей на маткапитал

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных