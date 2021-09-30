В России третий день подряд зафиксировали рекорд смертности от коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировано 23 888 случаев заражения коронавирусом и 867 смертей от него, сообщил оперштаб. Третий день в стране фиксируют рекордное количество умерших за сутки. 28 сентября оперштаб сообщал об 852 умерших, 29 сентября – о 857. Число случаев заражения коронавирусом за сутки также стало рекордным с 19 июля.