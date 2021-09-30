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В России третий день подряд зафиксировали рекорд смертности от коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировано 23 888 случаев заражения коронавирусом и 867 смертей от него, сообщил оперштаб. Третий день в стране фиксируют рекордное количество умерших за сутки. 28 сентября оперштаб сообщал об 852 умерших, 29 сентября – о 857. Число случаев заражения коронавирусом за сутки также стало рекордным с 19 июля.

В Москве за сутки выявили 3998 пациентов с коронавирусом – максимальный показатель с осеннего подъема заболеваемости. За сутки в городе были госпитализированы 969 человек, на ИВЛ находятся 335 пациентов. Погибли от коронавируса 62 человека.

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург – 2077 случаев заражения, Московская область – 1216, Самарская область – 607, Воронежская область – 566, Нижегородская область – 563. Всего в России зарегистрировано 7 511 026 случаев заражения коронавирусом. 6 672 767 пациентов выздоровели, 207 255 – скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных