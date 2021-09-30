В России третий день подряд зафиксировали рекорд смертности от коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировано 23 888 случаев заражения коронавирусом и 867 смертей от него, сообщил оперштаб. Третий день в стране фиксируют рекордное количество умерших за сутки. 28 сентября оперштаб сообщал об 852 умерших, 29 сентября – о 857. Число случаев заражения коронавирусом за сутки также стало рекордным с 19 июля.
В Москве за сутки выявили 3998 пациентов с коронавирусом – максимальный показатель с осеннего подъема заболеваемости. За сутки в городе были госпитализированы 969 человек, на ИВЛ находятся 335 пациентов. Погибли от коронавируса 62 человека.
В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург – 2077 случаев заражения, Московская область – 1216, Самарская область – 607, Воронежская область – 566, Нижегородская область – 563. Всего в России зарегистрировано 7 511 026 случаев заражения коронавирусом. 6 672 767 пациентов выздоровели, 207 255 – скончались.