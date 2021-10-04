Песков не увидел «ничего особенного» в данных досье об офшорах

При этом, по словам Пескова, это совсем не коррелирует с декларациями о намерении борьбы с коррупцией, уходами от налогов, отмыванием средств. «Но реальность такова, мы видим, что все-таки для всего мира главная налоговая лагуна – это Соединенные Штаты», — подчеркнул он. Песков также ответил на вопрос, нуждается ли эта информация в проверке: «Сначала должно что-то появиться. Понимаете, пока речь идет о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем основывающихся. И, конечно, это не повод для каких-то проверок. Сначала должна быть какая-то серьезная публикация все-таки».