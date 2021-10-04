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Песков не увидел «ничего особенного» в данных досье об офшорах

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не увидели «ничего особенного» в досье Международного консорциума журналистских расследований «архив Пандоры» об офшорных активах чиновников из разных стран.

«Честно говоря, мы не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина. Я не знаю, там, вроде, будет продолжаться публикация. Но пока ничего особенного мы не увидели. Скажем так, работа этой организации нам хорошо известна. Мы знаем, откуда они берут информацию, как они берут информацию», — сказал Песков, уточнив, что «единственное, что действительно бросается в глаза», – это демонстрация того, какое государство является крупнейшей в мире офшорной лагуной и налоговой лагуной: это США.

При этом, по словам Пескова, это совсем не коррелирует с декларациями о намерении борьбы с коррупцией, уходами от налогов, отмыванием средств. «Но реальность такова, мы видим, что все-таки для всего мира главная налоговая лагуна – это Соединенные Штаты», — подчеркнул он. Песков также ответил на вопрос, нуждается ли эта информация в проверке: «Сначала должно что-то появиться. Понимаете, пока речь идет о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем основывающихся. И, конечно, это не повод для каких-то проверок. Сначала должна быть какая-то серьезная публикация все-таки».

Ранее Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал около 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах 35 действующих и бывших мировых лидеров, а также 330 высокопоставленных чиновников из 91 страны. Архив озаглавлен как Pandora Papers («Досье Пандоры»).  Среди россиян в «Досье Пандоры», в частности, упомянуты гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, председатель правления Сбербанка Герман Греф, предприниматели Александр Абрамов и Леонид Лебедев и др. В составлении досье участвовали 150 новостных агентств, газет и других изданий, в том числе The Washington Post, BBC, The Guardian, Radio France, Oštro Croatia, Indian Express, Le Desk и Diario El Universo.

Ранее по теме: Опубликован архив возможных офшорных операций мировой элиты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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