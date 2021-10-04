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Опубликован архив возможных офшорных операций мировой элиты

Ведомости

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал около 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах 35 действующих и бывших мировых лидеров, а также 330 высокопоставленных чиновников из 91 страны. Архив озаглавлен как Pandora Papers («Досье Пандоры»).

В частности, речь идет о 19 российских, 38 украинских, 9 британских, 9 бразильских, а также ближневосточных, китайских, индийских, латиноамериканских, африканских политиках и высокопоставленных чиновниках, среди которых бывшие и действующие премьер-министры, монархи и так далее. Среди стран, где не назван ни один политик или госслужащий, связанный с офшорами — США, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея, Германия, страны Скандинавии, Белоруссия, Турция и другие.

Документы, как говорится на сайте проекта, раскрывают реальных владельцев более 29 000 офшорных компаний, управляемых «14 офшорных провайдерами, которые имеют штаб-квартиры по всему миру, от Карибского моря до Персидского залива и Южно-Китайского моря». Счета открыты, в частности, в таких локациях, как Британские Виргинские острова и ряде американских штатов, включая Южную Дакоту, Флориду, Делавэр, Неваду и Техас.

Кроме политиков и бизнесменов говорится об офшорных счетах и других активах ряда представителей шоу-бизнеса, в том числе, певицы Шакиры, барабанщика The Beatles Ринго Старра, модели Клаудии Шифер, певца Хулио Иглесиаса и других.

В опубликованных документах фигурируют президент Украины Владимир Зеленский и экс-губернатор Днепра, украинский бизнесмен Игорь Коломойский, президент Чехии Андрей Бабиш, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и его жена Шери, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева, трое действующих и 11 бывших глав латиноамериканских государств, король Иордании Абдалла II, премьер-министр Пакистана Имран Хан и другие. Среди россиян в «Досье Пандоры», в частности, упомянуты гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, председатель правления Сбербанка Герман Греф, предприниматели Александр Абрамов и Леонид Лебедев и др.

В составлении досье участвовали 150 новостных агентств, газет и других изданий, в том числе, The Washington Post, BBC, The Guardian, Radio France, Oštro Croatia, Indian Express, Le Desk и Diario El Universo.

До этого, в 2016 г. ICIJ обнародовал другое досье — «Панамское». В нем были 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, а также предпринимателей, спортсменов, менеджеров. В 2017 г. консорциум опубликовал еще 13,4 млн документов, получившие название Paradise Papers о финансах политиков из ряда государств и транснациональных корпораций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных