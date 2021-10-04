Опубликован архив возможных офшорных операций мировой элиты

До этого, в 2016 г. ICIJ обнародовал другое досье — «Панамское». В нем были 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, а также предпринимателей, спортсменов, менеджеров. В 2017 г. консорциум опубликовал еще 13,4 млн документов, получившие название Paradise Papers о финансах политиков из ряда государств и транснациональных корпораций.