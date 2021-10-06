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Число бракоразводных процессов в судах Лондона выросло после Brexit

Ведомости

Выход Великобритании из Европейского союза привел к росту бракоразводных процессов в судах Лондона, сообщает Financial Times. 

Это связано с изменением законодательства, которое касается назначения алиментов при разводе. После завершения переходного периода после Brexit суды в Великобритании стали принимать решения, не руководствуясь европейскими правилами. 

Управляющий партнер юридической фирмы Expatriate Law Александра Трайб сообщила FT, что подобные изменения в процессуальном праве — это «хорошие новости» для экспатриантов, которые, например, живут на Ближнем Востоке или в азиатских странах, но хотят подать иск о разводе в Лондоне. Трайб объясняет, что, например, в Дубае суд, вынося решение о разводе, может назначить алименты на содержание одного из супругов сроком не более чем на три месяца. Суды в Лондоне «более щедры» и чаще всего разделяют имущество между супругами поровну, несмотря на то что только один из супругов был основным кормильцем. 

Помимо этого супруг, временно проживающий за границей, который указывал Англию постоянным местом жительства, сталкивался с блокировкой бракоразводного процесса в английском суде при наличии возражений другой стороны, указывает издание. Однако теперь правила Евросоюза больше неприменимы.

Неприменимость европейских правил в английских судах создала риск коллизии и двойного правоприменения, указал изданию партнер Michelmores Дэниел Имс. Так, например, британские суды могут присудить ежегодные алименты, иногда пожизненные, или назначить единовременную выплату или передачу собственности. В других странах Европы, например во Франции, выплата алиментов часто строго ограничена по времени и назначается только на три года. До Brexit решение британского суда автоматически признавалось в другой стране — члене альянса и наоборот, указывает издание. Сейчас в этом вопросе остается правовая неопределенность. 

Лондон считается «мировой столицей» бракоразводных процессов, указывает FT. В английских судах проводились и проводятся бракоразводные процессы и российских бизнесменов — Аркадия Ротенберга, Владимира Потанина, Фархада Ахмедова, Романа Абрамовича и др. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных