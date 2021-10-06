Число бракоразводных процессов в судах Лондона выросло после Brexit

Управляющий партнер юридической фирмы Expatriate Law Александра Трайб сообщила FT, что подобные изменения в процессуальном праве — это «хорошие новости» для экспатриантов, которые, например, живут на Ближнем Востоке или в азиатских странах, но хотят подать иск о разводе в Лондоне. Трайб объясняет, что, например, в Дубае суд, вынося решение о разводе, может назначить алименты на содержание одного из супругов сроком не более чем на три месяца. Суды в Лондоне «более щедры» и чаще всего разделяют имущество между супругами поровну, несмотря на то что только один из супругов был основным кормильцем.