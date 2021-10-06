Шойгу привлек к ответственности военных за почетный караул на венчании Романовых
Командование Западного военного округа (ЗВО) получило дисциплинарные взыскания от главы Минобороны Сергея Шойгу за привлечение почетного караула на церемонию венчания потомка дома Романовых Георгия Романова с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в военном ведомстве.
«По поручению министра обороны РФ ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение нормативных актов и уставных документов, регулирующих назначение почетного караула», — сообщил собеседник агентства.
Венчание Романова и Беттарини прошло в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга 1 октября. Георгий Романов — сын великой княгини Марии Владимировны, единственного ребенка от брака Владимира Кирилловича Романова, главы Российского императорского дома в изгнании. Владимир Кириллович в 1924 г. провозгласил себя императором в изгнании. В то же время передача титула по женской линии Георгию Романову остается предметом спора меду другими потомками Романовых. Другими претендентами на престол являются Николаевичи, ведущие родословную от внука Николая I, великого князя Николая Николаевича — младшего.
Великий князь Кирилл вместо поддержки Николая II в дни Февральской революции 1 марта 1917 г. стал первым из членов императорской фамилии, нарушившим присягу царю и перешедшим со своей воинской частью на сторону Временного комитета Государственной думы, который затем, 2 марта, преобразовался во Временное правительство.
Последний император России Николай II вместе с семьей был расстрелян большевиками в Екатеринбурге 17 июля 1918 г.