Шойгу привлек к ответственности военных за почетный караул на венчании Романовых

Венчание Романова и Беттарини прошло в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга 1 октября. Георгий Романов — сын великой княгини Марии Владимировны, единственного ребенка от брака Владимира Кирилловича Романова, главы Российского императорского дома в изгнании. Владимир Кириллович в 1924 г. провозгласил себя императором в изгнании. В то же время передача титула по женской линии Георгию Романову остается предметом спора меду другими потомками Романовых. Другими претендентами на престол являются Николаевичи, ведущие родословную от внука Николая I, великого князя Николая Николаевича — младшего.