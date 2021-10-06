Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Шойгу привлек к ответственности военных за почетный караул на венчании Романовых

Ведомости

Командование Западного военного округа (ЗВО) получило дисциплинарные взыскания от главы Минобороны Сергея Шойгу за привлечение почетного караула на церемонию венчания потомка дома Романовых Георгия Романова с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в военном ведомстве.

«По поручению министра обороны РФ ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение нормативных актов и уставных документов, регулирующих назначение почетного караула», — сообщил собеседник агентства.

Венчание Романова и Беттарини прошло в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга 1 октября. Георгий Романов — сын великой княгини Марии Владимировны, единственного ребенка от брака Владимира Кирилловича Романова, главы Российского императорского дома в изгнании. Владимир Кириллович в 1924 г. провозгласил себя императором в изгнании. В то же время передача титула по женской линии Георгию Романову остается предметом спора меду другими потомками Романовых. Другими претендентами на престол являются Николаевичи, ведущие родословную от внука Николая I, великого князя Николая Николаевича — младшего.

Великий князь Кирилл вместо поддержки Николая II в дни Февральской революции 1 марта 1917 г. стал первым из членов императорской фамилии, нарушившим присягу царю и перешедшим со своей воинской частью на сторону Временного комитета Государственной думы, который затем, 2 марта, преобразовался во Временное правительство.

Последний император России Николай II вместе с семьей был расстрелян большевиками в Екатеринбурге 17 июля 1918 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных