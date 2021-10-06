Власти Испании будут выдавать гражданам по 400 евро при достижении 18 лет

Объявленный Санчесом культурный бонус аналогичен выплате 300 евро на те же цели, которую во Франции ввели весной этого года для 800 000 18-летних граждан. Французские подростки от 14 до 18 лет также получают 25 евро в год на культуру в рамках того же плана.