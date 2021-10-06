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Власти Испании будут выдавать гражданам по 400 евро при достижении 18 лет

Ведомости

Власти Испании решили запустить программу так называемого «культурного бонуса» в размере 400 евро, который молодые люди смогут получить при достижении 17-18 лет, заявил премьер-министр страны Педро Санчес, передает El Pais.

«Это 400 евро на покупку книг или на потребление любого вида сценической художественной продукции, например театра, кино, танцев, музыки», — сказал Санчес на саммите между Европейским союзом и балканскими странами в Словении. По его словам, власти Испании хотят таким образом помочь в эмансипации испанской молодежи.

«Мы хотим протянуть руку помощи индустрии культуры. Это еще больше приближает молодежь к культуре нашей страны», — подчеркнул Санчес.

По данным Национального статистического института, в 2020 г. 18 лет исполнилось 470 699 испанцам. Таким образом, чтобы выплатить культурный бонус, понадобится около 235 млн евро в год. При этом общие ассигнования на культуру и спорт в Испании составляют 1,148 млрд евро в год.

Объявленный Санчесом культурный бонус аналогичен выплате 300 евро на те же цели, которую во Франции ввели весной этого года для 800 000 18-летних граждан. Французские подростки от 14 до 18 лет также получают 25 евро в год на культуру в рамках того же плана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных