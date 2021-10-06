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Четыре человека пострадали в результате стрельбы в школе в Техасе

Ведомости

Не менее четырех человек пострадали в результате стрельбы, открытой в школе Timberview High School в городе Арлингтон, штат Техас, одним из учащихся, сообщил помощник начальника местной полиции Кевин Колби во время пресс-конференции. 

По его словам, один из пострадавших получил легкое повреждение, остальные госпитализированы. Предположительно, трое из раненых были учащимися, один — преподавателем. Кроме того, во время стрельбы упала беременная женщина, которой оказали медицинскую помощь на месте и не стали отправлять в больницу.

«Это не кто-то нападает на наши школы. Это ученик, мы сейчас предварительно считаем, что это был ученик, который вступил в драку и вытащил оружие», — цитирует Колби CNN. Он не смог ответить на вопрос, как оружие попало в школу и есть ли в здании металлодетекторы. 

Сейчас личность стрелявшего установлена. Им оказался 18-летний Тимоти Джордж Симпкинс, сообщила полиция Арлингтона на своей странице в Twitter. Он скрылся с места происшествия, его ищут. По данным полиции, молодой человек может находиться за рулем серебристого Dodge Charger 2018 г.

Сообщения о стрельбе на втором этаже школы стали поступать в полицию около 9:15 утра по местному времени. На данный момент здание оцепили, учеников эвакуировали. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных