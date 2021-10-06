Четыре человека пострадали в результате стрельбы в школе в Техасе

«Это не кто-то нападает на наши школы. Это ученик, мы сейчас предварительно считаем, что это был ученик, который вступил в драку и вытащил оружие», — цитирует Колби CNN. Он не смог ответить на вопрос, как оружие попало в школу и есть ли в здании металлодетекторы.