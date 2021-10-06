Четыре человека пострадали в результате стрельбы в школе в Техасе
Не менее четырех человек пострадали в результате стрельбы, открытой в школе Timberview High School в городе Арлингтон, штат Техас, одним из учащихся, сообщил помощник начальника местной полиции Кевин Колби во время пресс-конференции.
По его словам, один из пострадавших получил легкое повреждение, остальные госпитализированы. Предположительно, трое из раненых были учащимися, один — преподавателем. Кроме того, во время стрельбы упала беременная женщина, которой оказали медицинскую помощь на месте и не стали отправлять в больницу.
«Это не кто-то нападает на наши школы. Это ученик, мы сейчас предварительно считаем, что это был ученик, который вступил в драку и вытащил оружие», — цитирует Колби CNN. Он не смог ответить на вопрос, как оружие попало в школу и есть ли в здании металлодетекторы.
Сейчас личность стрелявшего установлена. Им оказался 18-летний Тимоти Джордж Симпкинс, сообщила полиция Арлингтона на своей странице в Twitter. Он скрылся с места происшествия, его ищут. По данным полиции, молодой человек может находиться за рулем серебристого Dodge Charger 2018 г.
Сообщения о стрельбе на втором этаже школы стали поступать в полицию около 9:15 утра по местному времени. На данный момент здание оцепили, учеников эвакуировали.